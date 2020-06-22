Президент Владимир Зеленский сказал, что исключает возможность того, чтобы поехать на парад Победы в Москве. Также глава государства отметил, что официального приглашения ему не присылали.

На парад Зеленского не приглашали

О том, что на параде 24 июня в Москве его ожидать не следует, Зеленский сообщил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail – информирует пресс-служба ОПУ.

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Нет, не поехал бы (на парад – 24 канал). Мне кажется, официального приглашения не было,

– отметил Зеленский.

Президент также ответил, что надеется остановить войну даже при условии, когда Россия продолжает агрессию против Украины и вскоре будет демонстрировать свою военную мощь на параде.

Это ответственность. Не всем Бог дает шанс нести такую ответственность и сделать что-то, что может помочь украинцам изменить ситуацию и остановить войну. У меня есть этот шанс, и я хочу его использовать. Это все, чего я хочу,

– сказал Зеленский.

Путин считает, что власти Украины все же приедут в Москву

Между тем, российский президент Владимир Путин недавно сообщил, что визит украинских властей в Москву все же должен состояться. Глава Кремля отметил, что это – неизбежно.

Что известно о Параде Победы в Москве?