Несмотря на пандемию коронавируса, президент России Владимир Путин 24 июня устроил на Красной площади в Москве пафосный военный парад. Сначала парад должны были провести 9 мая – в день формального окончания Второй мировой войны, но действо перенесли из-за пандемии COVID-19, которая еще не закончилась.

На Красной площади прошлись солдаты, проехались танки, а в небе стремглав пролетели истребители и вертолеты, сообщает 24 канал. Заметим, что в Москве празднуют не только окончание войны, а, как заявило Минбороны, "триумф народа-победителя" – 75-летие Парада Победы 24 июня 1945 года, проведенного по приказу советского вождя Иосифа Сталина.

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Заметим, что подавляющее большинство военных находились на параде без средств защиты. Люди, которые были приглашены посмотреть зрелище на трибунах, тоже не имели надетых масок.

Без маски, зато с рукопожатием, прошелся по ряду почетных гостей и Путин.



Путин здоровается с ветераном / Скриншот из видео

Смотрите полное видео с парада в Москве

Как прошел парад

Командовал парадом главнокомандующий Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков. Принимал парад министр обороны Сергей Шойгу. В ходе главного военного шествия показали около 220 единиц техники, в том числе более 75 боевых самолетов и вертолетов.

Начались пафосные торжества с того, что министр обороны Сергей Шойгу на кабриолете сделал объезд военных и поочередно их поздравил. После этого он поехал отчитаться главному командующему Путину о полной готовности к параду. В нем приняли участие 14 тысяч военнослужащих.



Шойгу на кабриолете / Скриншот из видео

Далее главное слово взял сам президент РФ Путин. Он, читая с листка, поздравил живых ветеранов, напомнил об их подвиге и объявил минуту молчания.

В конце концов начал восхвалять российскую армию и ее мощность. Закончилось выступление Путина праздничным салютом под звуки гимна России.

Заметим, что на самом главнокомандующем государства, как и на большинстве военных, нацеплена георгиевская лента.



Путин на параде победы / Скриншот из видео

Украинская делегация, как и несколько лет подряд, на парад не приехала. Президент Владимир Зеленский сказал, что исключает возможность того, чтобы поехать на этот парад. Также глава государства отметил, что официальное приглашение ему не присылали. Соответственно, в параде не участвуют украинские военные.

Впрочем, это не помешало российским военным использовать флаги украинских фронтов во время якобы "исторического воспроизведения" парада 1945 года.



Флаги украинских фронтов / Скриншот из видео

Стоит отметить, что в других инсценировках участвовали реальные военные из разных стран-союзниц России. По Красной площади прошли индийские, сербские, афганские военные под управлением своих руководителей оборонных министерств.

В общем по главной площади Москвы прошли 13 парадных подразделений армий других государств: военнослужащие Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.



Военные из Индии на параде в Москве / Скриншот из видео

Затем началось демонстрирование боевой техники России. Открыли парад легендарные танки Т-34. За ними проехались советские противотанковые самоходные артиллерийские установки времен Второй мировой СУ-100, за ними покатили по мостовой современные боевые ракетные комплексы "Бук", "Ярс".

Диктор парада уверенно заявил, что такую технику не может пересилить ни одно другое иностранное вооружение. 24 единицы техники на параде показали впервые.

Парад техники в Москве / Фото из телеграм-канала "Москва"

Наконец над Красной площадью пролетели ракетоносцы, вертолеты и самолеты, среди которых "стратегические" Ми-26, Ми-8, Ту-160 и М-3.

В финале шесть штурмовых самолетов Су-25 окрасили небо в российский триколор, а военный оркестр исполнил песню "День победы".



Триколор над Москвой / Скриншот из видео

Спустя Путин в окружении охранников и иностранной делегации, среди которых, в частности, лидер Беларуси Александр Лукашенко и президент Молдовы Игорь Додон, прошлись по аллее. Затем они возложили цветы к Вечному огню.



Путин с союзниками и толпой охраны / Скриншот из видео

Как организовали парад в Москве

На трибуны смогли попасть не все. Анонсировалось, что гостей на параде будет меньше, чем планировали изначально, сообщил ранее член президиума военной организации "Офицеры России" Виктор Баранец.

Чтобы попасть на парад, приглашенные должны были предоставить справки о том, что они не больны коронавирусом. Гостей рассадили на расстоянии друг от друга.

Главком сухопутных войск России Олег Салюков ранее рассказал, что все участники парада изолированы от посторонних людей, включая персонал, который обеспечивает подготовку и проведение мероприятия. Говорится о поварах, механиках и так далее.

Почему парад решили провести именно в конце июня

До конца не понятно, почему парад в Москве решили провести именно в конце июня. Песков сказал, что решению Путина предшествовал "глубокий и основанный на научных выводах, на выводах специалистов, анализ всей эпидемиологической ситуации в Российской Федерации в целом". Однако, возможно, что это было сделано для того, чтобы успеть к дате голосования за поправки в Конституцию РФ.

Ожидалось, что парад проведут 22 июня – в день начала немецко-советской войны.

Изоляция ветеранов

Изоляция коснулась и ветеранов, которые присутствуют на трибунах и по традиции встречаются с Путиным. Так, ранее около 80 ветеранов были отправлены в подмосковный санаторий на двухнедельный карантин перед парадом. Представитель президента России Дмитрий Песков объяснял это заботой о здоровье самих ветеранов.