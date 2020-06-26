В сентябре Россия проведет стратегические учения "Кавказ-2020" вблизи украинских границ. В разведке не исключают возможность того, что во время учений Россия может прибегнуть к провокациям. Но есть и вариант, когда состоятся и широкомасштабные военные действия против Украины.

Учения состоятся на многих полигонах, в том числе в оккупированном Крыму и в Южном военном округе ВС РФ вблизи границы с Украиной. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки.

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Что Россия будет отрабатывать на военных учениях "Кавказ – 2020"

Учения "Кавказ-2020" состоятся со сосредоточением большого количества вооружения и военной техники – до 120 тысяч человек, не менее 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и 5 подводных лодок.

Также на учения приглашены контингенты вооруженных сил 17 стран.

В этом году в ходе учений "Кавказ-2020" будет отработан весь комплекс мероприятий по подготовке и применению российских сил общего назначения. К учениям привлекут органы управления, объединения, соединения и части Южного, Западного и Центрального военных округов, воздушно-космических сил, военно-морского флота, воздушно-десантных войск, Росгвардии и других военных формирований.

При этом, начиная уже с июля, будут проводиться отдельные специальные учения российских войск, во время которых они будут отрабатывать различные тактические эпизоды: наступательные, преодоление водных преград, мобилизационные мероприятия, а также взаимодействие между военным руководством и местной властью. Активная фаза стратегических учений состоится в конце сентября.

Угроза проведения учений "Кавказ-2020" для национальной безопасности Украины связана с тем, что российские войска выйдут на полигоны, проводить боевое слаживание. А как показывает опыт, именно в этот период создаваемые группировки войск являются наиболее опасными – они могут быстро перейти от учений к непосредственному применению,

– говорится в заявлении Главного управления разведки.

"В ходе показательной фазы учений "Кавказ-2020" не исключаются демонстрационные и провокационные действия", – отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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В украинской разведке также убеждены, что такие масштабные учения Россия использует для демонстрации своей военной мощи перед Украиной и Европой. И их следует рассматривать как элемент давления на нашу страну. В это время усилится информационная кампания России, в том числе с использованием украинского информационного пространства.

Однако, по словам Вадима Скибицкого, военная разведка и разведывательное сообщество в целом все эти вопросы отслеживает в режиме реального времени – чтобы своевременно обнаружить разведывательные признаки возможной подготовки к широкомасштабным военным действиям РФ против нашего государства.

Россия может пойти в наступление на Херсонщину

О вероятном нападении со стороны России на Украину в сентябре 2020 года предупреждает и экс-командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. И первой целью может стать плотина на севере Херсонской области. Она нужна России, чтобы пустить воду к Северо-Крымскому каналу в оккупированный Крым. Ведь вода из этого канала обеспечивала 85% потребностей питьевой воды полуострова. Но после его аннексии Украина остановила водоснабжение.