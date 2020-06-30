Россия готовит на сентябрь командно-штабные учения вооруженных сил "Кавказ – 2020". А любые российские учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий.

Есть ли риск для Украины – в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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► Об обучении

По его словам, учения "Кавказ – 2020" будут масштабными. В целом они повторяются каждые 4 – 5 лет. Последние были в 2016 году с почти такой же тематикой и на том же месте – на базе Южного военного округа.

"Масштаб учений будет составлять где-то до 150 тысяч военнослужащих на всех этапах", – сообщил Жданов.

► Может ли произойти агрессия против Украины под предлогом учений

Учения в 2008 году совпали с атакой 5 августа против Грузии. Однако маловероятно, что в этом году учения как-то могут повлиять на Украину. И на это есть несколько причин:

Учения "Кавказ" – это об отработке боевого применения вооруженных сил в горной местности. Если говорить о наступлении на Украину и пробитии сухопутного коридора в Крым – это степь, а соответственно – совсем другая подготовка.

Переброс войск без запасов, боеприпасов, продовольствия, медикаментов – невозможен. "Вероятность низкая. Посмотрите, где Казвказ, а где Новоазовск, Мариуполь, Мелитополь. Очень большое расстояние", – отметил эксперт.

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► Что хочет показать Россия

Жданов убежден, что в целом учения – это высшая степень подготовки войск, это проверка на готовность выполнять задачи по предназначению. Следовательно, любые учения – это демонстрация силы и готовности вооруженных сил к выполнению боевых задач.

Касаемо нападения РФ на Украину, эксперт отметил: наше государство в целом, начиная с 2014 года, должно быть готовым в любой момент начать отпор агрессии со стороны РФ – крупномасштабная она или на уровне диверсионно-разведывательных групп, как это начиналось в июне 2014 года.

"Мы должны быть готовы днем ​​и ночью. У нас теперь такая особенность повседневной жизни", – подытожил Жданов.

Смотрите видео интервью с военным экспертом Олегом Ждановым: