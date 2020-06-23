Масштабная засуха в Крыму: в водохранилищах полуострова заканчиваются запасы воды – фото
С наступлением жары значительно ухудшилась ситуация с водоснабжением в Крыму. Поэтому обмелели водохранилища на полуострове. В частности, Межгорное водохранилище в Симферополе до 2014 года было наиболее вместительным из наливных искусственных водоемов. Однако сейчас оно почти без воды.
Как пишут "Крым.Реалии" объем водохранилища – 50 миллионов кубометров. И его запасы почти всегда пополнялись водой Северо-Крымского канала.
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Кроме этого, ранее Межгорное водохранилище обеспечивало водой населенные пункты, расположенные вдоль трассы Симферополь-Евпатория. Также была возможность подавать воду и в другие районы Симферополя.
Вода с территории Украины не поступает в водохранилище через трубы, поэтому пополнение запасов возможно только в результате сильных осадков.
Межгорное водохранилище в Симферополе / Фото "Крым.Реалии"
Ранее через туннель водохранилища 1 миллион кубометров воды ежесуточно полностью заполнял чашу водоема, площадь водного зеркала которого составляла более 4 миллионов квадратных кубометров.
Восстановление работы водохранилища
Известно, что к 2025 году российские власти Крыма планируют возобновить работу Межгорного водохранилища. Речь идет о наполнении водоема паводковыми водами четырех крымских рек: Альмы, Салгира, Каче и Бельбека.
Федеральный бюджет РФ должен выделить 25 миллиардов рублей на реконструкцию водохранилища.
Синоптики же прогнозируют, что даже летние осадки не помогут решить проблему засухи, которая проходит в Крыму еще с осени 2019 года.
Крым с осени 2019 года страдает от сильной засухи / Фото "Крым.Реалии"
Что известно о проблемах с пресной водой в Крыму
- 85% потребностей полуострова в пресной воде всегда обеспечивала материковая Украина через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма в 2014 году Украина водоснабжение прекратила.
- О возобновлении водоснабжения в Крым заговорили в марте 2020 года после назначения премьером Дениса Шмыгаля. В частности, в одном из интервью он опрометчиво сказал, что воду в Крым нужно дать. И аргументировал это тем, что там живут украинские граждане, которые могут страдать от засухи.
- Это привело к противоположным дискуссиям среди украинцев. В конце концов, Шмыгаль заявил, что поспешил с выводами, а формат ток-шоу является не совсем правильным для такой темы.
- Летом 2020-го ситуация с водой стала ухудшаться из-за засушливой зимы. Однако и премьер Денис Шмыгаль, и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявили, что вопрос восстановления поставок воды в Крым пока не рассматривают. Россия сама должна решать проблемы оккупированных территорий.