С наступлением жары значительно ухудшилась ситуация с водоснабжением в Крыму. Поэтому обмелели водохранилища на полуострове. В частности, Межгорное водохранилище в Симферополе до 2014 года было наиболее вместительным из наливных искусственных водоемов. Однако сейчас оно почти без воды.

Как пишут "Крым.Реалии" объем водохранилища – 50 миллионов кубометров. И его запасы почти всегда пополнялись водой Северо-Крымского канала.

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Кроме этого, ранее Межгорное водохранилище обеспечивало водой населенные пункты, расположенные вдоль трассы Симферополь-Евпатория. Также была возможность подавать воду и в другие районы Симферополя.

Вода с территории Украины не поступает в водохранилище через трубы, поэтому пополнение запасов возможно только в результате сильных осадков.

Межгорное водохранилище в Симферополе / Фото "Крым.Реалии"

Ранее через туннель водохранилища 1 миллион кубометров воды ежесуточно полностью заполнял чашу водоема, площадь водного зеркала которого составляла более 4 миллионов квадратных кубометров.

Восстановление работы водохранилища

Известно, что к 2025 году российские власти Крыма планируют возобновить работу Межгорного водохранилища. Речь идет о наполнении водоема паводковыми водами четырех крымских рек: Альмы, Салгира, Каче и Бельбека.

Федеральный бюджет РФ должен выделить 25 миллиардов рублей на реконструкцию водохранилища.

Синоптики же прогнозируют, что даже летние осадки не помогут решить проблему засухи, которая проходит в Крыму еще с осени 2019 года.

Крым с осени 2019 года страдает от сильной засухи / Фото "Крым.Реалии"

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