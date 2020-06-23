Оккупанты в Крыму жалуются на отсутствие воды и просят у России спецсамолет для осадков
Бесснежная зима и отсутствие осадков весной 2020 года оставляют Крым без воды. Поэтому оккупантам приходится просить о воду с неба. И использовать для этого авиацию.
Засушливая погода привела к тому, что по состоянию на 1 июня 2020 года уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался в 2,3 раза ниже, чем до лета прошлого года. В Симферополе готовятся к тому, что придется подавать воду по графику, сообщает 24 канал.
В то же время В Крыму зафиксировали смерч: видео
Чтобы хоть как-то увеличить количество воды в Крыму, оккупанты решили применить специальный самолет, который разработан для увеличения количества осадков, пишет "Интерфакс". Так называемая власть Крыма убеждает, что он может на 30% увеличить объем осадков из существующих облаков "без нанесения вреда экологии".
Скандал в Украине с водоснабжением Крыма
- После аннексии Крыма, Украина прекратила водоснабжение полуострова через Северо-Крымский канал. Однако когда воды в Крыму оказалось недостаточно, в марте 2020 года Россия снова начала поднимать вопрос о питьевой воде для оккупированной территории. Однако женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны предусматривает, что оккупационная власть должна обеспечить всем необходимым мирное население этой территории. Поэтому вопрос водоснабжения Крыма – это ответственность России, а не Украины.
- И в марте 2020 после назначения премьером Дениса Шмыгаля, в одном из своих первых эфиров на телевидении он опрометчиво сказал, что воду в Крым нужно дать. Аргументировал свое мнение он тем, что там живут украинские граждане, которые могут страдать от засухи. Такие заявления вызвали возмущение и немалые дискуссии. Впоследствии Шмыгаль заявил, что поспешил с высказыванием, а формат ток-шоу для такой темы не является соответствующим.
- Летом Денис Шмsгаль и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявили, что вопрос восстановления воды в Крым пока не рассматривают. Россия сама должна решать проблемы оккупированных территорий.