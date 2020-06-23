Бесснежная зима и отсутствие осадков весной 2020 года оставляют Крым без воды. Поэтому оккупантам приходится просить о воду с неба. И использовать для этого авиацию.

Засушливая погода привела к тому, что по состоянию на 1 июня 2020 года уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался в 2,3 раза ниже, чем до лета прошлого года. В Симферополе готовятся к тому, что придется подавать воду по графику, сообщает 24 канал.

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Важно! До аннексии Крыма Россией, около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После захвата этой территории Россией, Украина перекрыла поставки воды.

Чтобы хоть как-то увеличить количество воды в Крыму, оккупанты решили применить специальный самолет, который разработан для увеличения количества осадков, пишет "Интерфакс". Так называемая власть Крыма убеждает, что он может на 30% увеличить объем осадков из существующих облаков "без нанесения вреда экологии".

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