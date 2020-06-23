Окупанти в Криму скаржаться на відсутність води та просять в Росії спецлітак для опадів
Безсніжна зима та відсутність опадів весною 2020 року залишають Крим без води. Тож окупантам доводиться просити про воду з неба. І використовувати для цього авіацію.
Засушлива погода призвела до того, що станом на 1 червня 2020 року рівень наповнення водосховищ природного стоку Криму виявився в 2,3 рази нижче, ніж до літа минулого року. В Сімферополі навіть готуються до того, що доведеться подавати воду по графіку, повідомляє 24 канал.
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Щоб хоч якось збільшити кількість води в Криму, окупанти вирішили застосувати спеціальний літак, який розроблений для збільшення кількості опадів, пише "Інтерфакс". Так звана влада Криму переконує, що він може на 30% збільшити об'єм опадів з існуючих хмар "без нанесення шкоди екології".
Скандал в Україні з водопостачанням Криму
- Після анексії Криму, Україна припинила водопостачання півострова через Північно-Кримський канал. Однак коли води в Криму виявилося недостатньо, у березні 2020 року Росія знову почала підіймати питання про питну воду для окупованої території. Однак женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни передбачає, що окупаційна влада повинна забезпечити усім необхідним мирне населення цієї території. Відтак питання водопостачання Криму – це відповідальність Росії, а не України.
- Та в березні 2020 після призначення прем'єром Дениса Шмигаля, в одному зі своїх перших ефірів на телебаченні він необачно сказав, що воду у Крим потрібно дати. Аргументував свою думку він тим, що там живуть українські громадяни, які можуть потерпати від засухи. Такі заяви викликали обурення та чималі дискусії. Згодом Шмигаль заявив, що поспішив із висловленням, а формат ток-шоу для такої теми не є відповідним.
- Влітку Денис Шмигаль і міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявили, що питання відновлення води в Крим наразі не розглядають. Росія сама повинна вирішувати проблеми окупованих територій.