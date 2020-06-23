Безсніжна зима та відсутність опадів весною 2020 року залишають Крим без води. Тож окупантам доводиться просити про воду з неба. І використовувати для цього авіацію.

Засушлива погода призвела до того, що станом на 1 червня 2020 року рівень наповнення водосховищ природного стоку Криму виявився в 2,3 рази нижче, ніж до літа минулого року. В Сімферополі навіть готуються до того, що доведеться подавати воду по графіку, повідомляє 24 канал.

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Важливо! До анексії Криму Росією, близько 85% потреб місцевих жителів в прісній воді забезпечував Північно-Кримський канал, що йде від Дніпра. Після захоплення цієї території Росією, Україна перекрила постачання води.

Щоб хоч якось збільшити кількість води в Криму, окупанти вирішили застосувати спеціальний літак, який розроблений для збільшення кількості опадів, пише "Інтерфакс". Так звана влада Криму переконує, що він може на 30% збільшити об'єм опадів з існуючих хмар "без нанесення шкоди екології".

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