В Криму зафіксували смерч: відео
Очевидці в Криму зафіксували смерч. Він виник в полі, коли біля нього паслися корови.
Відео зі смерчем опублікували в соціальній мережі Instagram.
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Відео торнадо в Криму
В описі до відео вказано, що смерч виник в Роздольненському район, що на півночі окупованого півострова.
Смерчі та торнадо в Україні
Варто відзначити, що в Україні почастішали випадки утворення смерчів. Лише влітку 2020 року до цього було зафіксовано 4 торнадо.
- 31 травня у Костянтинівському районі, що на Донеччині, спостерігали торнадо. Воронка торнадо швидко рухалася полем, однак не завдала збитків.
- 3 червня синоптики зафіксували одразу два смерчі у Херсонській області. Один – у селі Хорли, другий – поблизу Скадовська.
- 9 червня поблизу села Озерна на Тернопільщині теж зафіксували торнадо. Згодом його бачили і поблизу сіл Козлів та Таурів, що неподалік.
- 13 червня ураган пронісся ще раз Донецькою областю. Цього разу – у Макіївці.