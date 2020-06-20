Очевидці в Криму зафіксували смерч. Він виник в полі, коли біля нього паслися корови.

Відео зі смерчем опублікували в соціальній мережі Instagram.

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Відео торнадо в Криму

В описі до відео вказано, що смерч виник в Роздольненському район, що на півночі окупованого півострова.

Смерчі та торнадо в Україні

Варто відзначити, що в Україні почастішали випадки утворення смерчів. Лише влітку 2020 року до цього було зафіксовано 4 торнадо.

31 травня у Костянтинівському районі, що на Донеччині, спостерігали торнадо. Воронка торнадо швидко рухалася полем, однак не завдала збитків.

3 червня синоптики зафіксували одразу два смерчі у Херсонській області. Один – у селі Хорли, другий – поблизу Скадовська.

9 червня поблизу села Озерна на Тернопільщині теж зафіксували торнадо. Згодом його бачили і поблизу сіл Козлів та Таурів, що неподалік.