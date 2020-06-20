Очевидцы в Крыму зафиксировали смерч. Он возник в поле, когда на нем паслись коровы.

Видео со смерчем опубликовали в социальной сети Instagram.

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Видео торнадо в Крыму

В описании к видео указано, что он возник в Раздольненском районе на севере оккупированного полуострова.

Смерчи и торнадо в Украине

Стоит отметить, что в Украине участились случаи образования смерчей. Лишь летом 2020 года до этого было зафиксировано четыре торнадо.

31 мая в Константиновском районе на Донетчине, наблюдали торнадо. Воронка торнадо быстро двигалась по полю, однако не нанесла ущерба.



3 июня синоптики зафиксировали сразу два смерча в Херсонской области. Один в селе Хорлы, второй – вблизи Скадовска.



9 июня вблизи села Озерное на Тернопольщине тоже зафиксировали торнадо. Впоследствии его видели и вблизи сел Козлов и Тауров, что неподалеку.



13 июня ураган пронесся еще раз в Донецкой области. На этот раз в Макеевке.



