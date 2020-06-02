В Константиновском районе Донецкой области наблюдали специфическое природное явление – торнодо. Воронка торнадо быстро двигалась полем, однако не нанесла ущерба.

Видео торнадо с разных ракурсов опубликовал на своей странице в фейсбуке синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич.

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Синоптик отметил, что это классический клиновидный торнадо, который наблюдали еще 31 мая в Константиновском районе.

На видео запечатлено черное облако и быстро перемещавшаяся гигантская черная воронка. Явление сняли на видео люди, которые в это время проезжали на авто неподалеку.

Информации о том, что торнадо причинил какой-то вред хозяйствам, пока нет.

Торнадо на Донетчине – смотрите подборку видео

На следующий день торнадо наблюдали в соседней с Харьковской Белгородской областью России. Он нанес значительный ущерб: сорвал крыши зданий, опрокинул автомобили и повырывал с корнями деревья.

Что такое торнадо?Торнадо (также смерч, тромб) – это атмосферное явление, которое является стремительным вихрем со скоростью ветра более 33 метра в секунду, который вытягивается от кучево-дождевого облака к поверхности воды или земли. Смерчи могут быть разной формы и порой имеют экзотические названия: колонна, конус, бокал, бочка, песочные часы, рога "дьявола". Чаще всего имеют форму вращающейся воронки или лейки, свисающей из облака.