У Костянтинівському районі, що на Донеччині, спостерегли специфічне природне явище торнодо. Воронка торнадо швидко рухалася полем, однак не завдала збитків.

Відео з різних ракурсів поширення торнадо опублікував на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Харківсього гідрометцентру Ігор Кибальчич.

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Синоптик зазначив, що це класичний клиновидний торнадо, який спостерегли ще 31 травня у Костянтинівському районі.

На відео відображена чорна хмара і гігантська чорна воронка, що швидко переміщалася. Явище зняли на відео люди, які в цей час проїжджали на авто неподалік.

Інформаціцї про те, що торнадо заподіяв якоїсь шкоди господарствам, наразі немає.

Торнадо на Донеччині – дивіться підбірку відео

Наступного дня торнадо спосетерегли у сусідній із Харківською Белгородською областю Росії. Він завдав значних збитків: зірвав дахи будівель, поперевертав автівки та поривав із корінням дерева.

Що таке торнадо? Торнадо (також смерч, тромб) – це атмосферне явище, що є стрімким вихором зі швидкістю вітру понад 33 метри на секунду, який витягується від купчасто-дощової хмари до поверхні води або землі. Смерчі можуть бути різної форми та подекуди мають екзотичні назви: колона, конус, келих, бочка, пісочний годинник, роги "диявола". Найчастіше мають форму обертової воронки чи лійки, що звисає з хмари.