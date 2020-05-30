Донецьку та Луганську область накрили сильні дощі та вітер. У результаті негоди 30 травня знеструмленими залишилися 53 населені пункти.

Через складні погодні умови без світла на Донбасі перебувають десятки населених пунктів, повідомляє пресслужба ДСНС.

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Сьогодні (30 травня – 24 канал) внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 53 населені пункти,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Донецькій області – 28, а у Луганській – 25. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Інформація стосується територій Донбасу, підконтрольних Україні.

Зверніть увагу! Синоптики прогнозують на суботу, 30 травня, дощову та вітряну погоду. У Донецькій та Луганській областях йтимуть дощі. Однак температура на Донбасі буже найвищою в Україні. Стовпчики термометрів піднімуться до +19...+21 градусів.