Донецкую и Луганскую область накрыли сильные дожди и ветер. В результате непогоды 30 мая обесточенными остались 53 населенных пункта.

Из-за сложных погодных условий без света на Донбассе находятся десятки населенных пунктов, сообщает прессслужба ГСЧС.

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Сегодня (30 мая – 24 канал) в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 53 населенных пункта,

– говорится в сообщении.

В частности, в Донецкой области – 28, а в Луганской – 25. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Информация касается территорий Донбасса, подконтрольных Украине.

Обратите внимание! Синоптики прогнозируют на субботу, 30 мая, дождливую и ветреную погоду. В Донецкой и Луганской областях пройдут дожди. Однако температура на Донбассе будет самой высокой в Украине. Столбики термометров поднимутся до +19...+21 градусов.