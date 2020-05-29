Прогноз погоды на 30 мая: дожди не прекратятся, будет еще прохладнее
Погода в Украине в субботу, 30 мая, будет дождливой и ветреной, местами с грозами. На западе ожидается небольшое похолодание.
Теплее всего будет на Харьковщине, Луганщине и Донетчине. Там столбики термометра поднимутся до +19...+21 градуса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
К теме По Украине пронесся мощный ливень с обильным градом: какие регионы пострадали – фото, видео
Сильный ветер ожидается в западных, восточных областях, а также на юге.
Завтра циклон по имени Isolde сядет нам на голову и будет сидеть, как поздний гость, который никак не понимает намеков зевающих хозяев,
– рассказала украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.
В Киеве также будет лить дождь, а температура воздуха не поднимется выше +16...+18 градусов.
По прогнозам Диденко, потепление придет в Украину уже на следующей неделе.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу 30 мая:
Ужгород – +15...+17
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +15...+17
Винница – +15...+17
Одесса – +17...+19
Николаев – +16...+18
Херсон – +17...+19
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +16...+18
Сумы – + 16... + 18
Полтава – +17...+19
Днепр – +17...+19
Запорожье – +17...+19
Донецк – +18...+20
Луганск – +19...+21
Харьков – +19...+21
Киев – +16...+18