Прогноз погоды на 30 мая: дожди не прекратятся, будет еще прохладнее

Погода в Украине в субботу, 30 мая, будет дождливой и ветреной, местами с грозами. На западе ожидается небольшое похолодание.

Теплее всего будет на Харьковщине, Луганщине и Донетчине. Там столбики термометра поднимутся до +19...+21 градуса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сильный ветер ожидается в западных, восточных областях, а также на юге.

Завтра циклон по имени Isolde сядет нам на голову и будет сидеть, как поздний гость, который никак не понимает намеков зевающих хозяев,

– рассказала украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

В Киеве также будет лить дождь, а температура воздуха не поднимется выше +16...+18 градусов.

По прогнозам Диденко, потепление придет в Украину уже на следующей неделе.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу 30 мая:

Ужгород – +15...+17

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +15...+17

Винница – +15...+17

Одесса – +17...+19

Николаев – +16...+18

Херсон – +17...+19

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +16...+18

Сумы – + 16... + 18

Полтава – +17...+19

Днепр – +17...+19

Запорожье – +17...+19

Донецк – +18...+20

Луганск – +19...+21

Харьков – +19...+21

Киев – +16...+18



Погода в городах Украины 30 мая, от Укргидрометцентра