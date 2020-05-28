Украина пронесся мощный ливень с обильным градом: какие регионы пострадали – фото, видео

В среду, 27 мая, в нескольких регионах Украины, преимущественно западных, существенно ухудшились погодные условия. В частности, здесь можно было наблюдать мощные ливни, сопровождавшиеся градом. В результате затоплены улицы и частные помещения, а также избит урожай.

Подробности непогоды 27 мая

Ухудшение погоды зафиксировали в Черновицкой , Волынской , Тернопольской , Полтавской , Ровенской областях. Соответствующие фото и видео пользователи опубликовали в соцсетях. Об этом сообщает 24 канал.

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Так, в Збараже на Тернопольщине град повредил огороды и посевы на полях. Местные жители рассказывают, что кроме осадков, в области бушевал сильный ветер и существенно опустилась температура воздуха.

А в Черновцах из-за града улицы покрыло якобы снегом. Местные говорят, что после грозы некоторые улицы в центре города затопило. А это повлекло трудности в передвижении как пешеходам, так и автомобилям.

Непогода в Черновцах: смотрите видео

В то же время, мэр Черновцов Алексей Каспрук уже заявил, что непогода в городе не привела к критическим последствиям.

Последствия весенних ливней и града в Черновцах (Фото: ACC)

Мощный ливень и град прошли над Черновцами. Понятно, что есть участки, которые были подтоплены... Ливень был достаточно мощным. Есть несколько подтоплений в домах. В первую очередь, ливневые сети, водоснабжение сети,

– сообщил Черновицкий городской голова во время включения в фейсбуке.

Непогода в Черновцах: видео

Град в Черновцах: видео

Обильный град также засыпал улицы в Ровенской области. Больше всего пострадали Березный и Гощанский районы.



Град, выпавший на Ровенщине / Фото: "Типовое Ровно"

Жители Владимира-Волынского и Иваничивского районов Волынской области в свою очередь рассказывают, что град падал лишь несколько минут, но успел повредить зародыши плодов на деревьях.

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Какой будет погода в Украине 28 мая

На четверг синоптики также прогнозируют сильные дожди и грозы. Кроме того, будет ветрено .

Правда. Температура воздуха немного повысится. В среднем она составит +15 – +20 градусов.

Теплее всего будет в Луганской и Донецкой областях. А самую холодную погоду обещают на Киевщине и Одесской области .