Через 5 дней лето: в Карпатах метель и минусовая температура

В Карпатах несколько дней подряд идет снег. 27 мая, буквально за 5 дней до лета, горы снова замело, видимость плохая и даже минусовая температура.

Утром 27 мая в Карпатах была даже метель. О погодных условиях в горах сообщили на фейсбук-странице Черногорского горного спасательного поста.

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Утром на горе Поп-Иван Черногорский температура воздуха достигала -1°С. Также наблюдался сильный северо-восточный ветер скоростью 11 метров в секунду.

В горах облачно, наблюдается туман, поэтому видимость ограничена до 50 метров.

Снег в Карпатах: каких прогноз

Снег в Карпатах начал идти днем 23 мая, с тех пор каждый день гору Поп Иван осипало снегом. Вчера, к примеру, там обнаружились 10-15 сантиметров снега, а местами надувало даже до 30-40 сантиметров.

В следующие сутки на Прикарпатье Укргидрометцентр снова прогнозирует непогоду. Местами пройдут шквальные ливни, а в самих горах снова будет идти снег.

Где находится Поп-Иван Черногорский – смотрите карту