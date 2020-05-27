За 5 днів літо: у Карпатах хуртовина і мінусова температура

У Карпатах декілька днів поспіль йде сніг. 27 травня, буквально за 5 днів до літа, гори знову замело, видимість погана і навіть мінусова температура.

Вранці 27 травня у Карпатах була навіть хуртовина. Про погодні умови в горах повідомили на фейсбук-сторінці Чорногірського гірського рятувального посту.

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Вранці на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря сягала –1°С. Також спостерігався сильний північно-східний вітер швидкістю 11 метрів на секунду.

У горах хмарно, наявний туман, тому видимість обмежена до 50 метрів.

Сніг у Карпатах: яких прогноз

Сніг у Карпатах почав іти вдень 23 травня, відтоді кожного дня гору Піп Іван осипало снігом. Учора, до прикладу, там спостерегли 10-15 сантиметрів снігу, а місцями надувало навіть до 30-40 сантиметрів.

Наступної доби на Прикарпатті Укргідрометцентр знову прогнозує негоду. Місцями пройдуть шквальні зливи, а у самих горах знову йтиме сніг.

Де розташований Піп Іван Чорногірський – дивіться карту