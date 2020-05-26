Люди в розпачі: сильний град на Закарпатті знищив урожай – фото

У Закарпатській області 25 травня сталася сильна гроза зі зливами та градом. Негода знищила урожай місцевих жителів.

Що відомо про потужний град на Закарпатті

Стихія особливо розгулялася в селі Тарасівка, яке розташоване в Тячівському районі Закарпаття. Фото понівечених городів опублікувала жителька села Неля Грабар, повідомляє ужгородське видання 0312.ua.

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Жінка каже, що град фактично знищив урожай огірків, квасолі та буряків. Люди у відчаї скаржаться на майже повністю втрачені овочеві плоди та матеріальні збитки.

Зверніть увагу! Це вже вдруге протягом останніх днів в Україні випадає сильний град. Раніше стихія знищила городи в Донецькій області.

Спустошливі наслідки граду на Закарпатті / фото Нелі Грабар

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Де розташоване село Тарасівка: