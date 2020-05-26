Люди в отчаянии: сильный град на Закарпатье уничтожил урожай – фото
В Закарпатской области 25 мая произошла сильная гроза с ливнями и градом. Непогода уничтожила урожай местных жителей.
Что известно о мощном граде на Закарпатье
Стихия особенно разгулялась в селе Тарасовка, которое расположено в Тячевском районе Закарпатья. Фото побитых огородов опубликовала жительница села Неля Грабар, сообщает Ужгородское издание 0312.ua.
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Женщина говорит, что град фактически уничтожил урожай огурцов, фасоли и свеклы. Люди в отчаянии жалуются на почти полностью утрачены овощные плоды и материальные убытки.
Обратите внимание! Это уже второй раз в течение последних дней в Украине выпадает сильный град. Ранее стихия уничтожила огороды в Донецкой области.
Опустошительные последствия града на Закарпатье / фото Нели Грабар
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Где расположено село Тарасовка: