Коли в Україну нарешті прийде потепління: прогноз синоптиків

Синоптики очікують, що дощі та зливи затягнуться по всій території України до кінця наступного тижня. Потепління до України прийде вже з 27 травня, але воно все ще буде незначним.

Коли Україні чекати на справжнє потепління

Водночас відчутніше тепло прийде в Україну протягом 1 – 7 червня з поступовим підвищенням температури вище 20 градусів. Принаймні такий прогноз оприлюднила українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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В більшості областей України найближчими днями слід очікувати дощі, адже атмосферний фронт із західної частини України поширюється східніше.

Водночас на Донеччині, Дніпропетровщині та Харківщині ще збережеться суха та сонячна погода.

З 1 – 2 червня можна вже чекати на відчутне тепло. Проте не впевнена, чи будуть усі задоволені,

– прогнозує синоптикиня.

Зверніть увагу! Поки Україну заливає дощами, на викосогір'ї Карпат за тиждень до початку календарного літа випав сніг. Фото засніженої вершини гори Піп Іван дивіться за посиланням.