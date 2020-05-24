Негода на Донеччині: сильний град побив машини та наробив лиха на городах – фото
У Донецькій області 24 травня вирувала потужна негода зі зливами та вітром. В селі Яцьківка Лиманського району випав сильний град.
Негода наробила лиха на городах селян. Градом пошкоджені молоді рослини, полуниця і листя плодових дерев. Фото негоди оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці користувач Олександр Беліменко.
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Такий собі, майже початок літа на Донеччині. Просто зараз,
– написав він.
На Донеччині випав град / Фото з фейсбук-сторінки Олександра Беліменка
Зверніть увагу! Тим часом на викосогір'ї Карпат за тиждень до початку календарного літа на вершині Піп Іван випав сніг.
Де розташоване село Яцьківка