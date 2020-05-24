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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Негода на Донеччині: сильний град побив машини та наробив лиха на городах – фото

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Град в Донецькій області 24 травня - фото
Град на Донеччині / https://www.facebook.com/olexandr.belimenko

У Донецькій області 24 травня вирувала потужна негода зі зливами та вітром. В селі Яцьківка Лиманського району випав сильний град.

Негода наробила лиха на городах селян. Градом пошкоджені молоді рослини, полуниця і листя плодових дерев. Фото негоди оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці користувач Олександр Беліменко.

Актуально За тиждень до літа у Карпатах випав сніг, а загалом в області оголосили штормове попередження

Такий собі, майже початок літа на Донеччині. Просто зараз,
– написав він.

На Донеччині випав град / Фото з фейсбук-сторінки Олександра Беліменка

Зверніть увагу! Тим часом на викосогір'ї Карпат за тиждень до початку календарного літа на вершині Піп Іван випав сніг.

Де розташоване село Яцьківка

 

Автор: Емал Набі
Теги: Новини Донецька Погода Негода в Україні Новини України
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