Негода на Донеччині: сильний град побив машини та наробив лиха на городах – фото

У Донецькій області 24 травня вирувала потужна негода зі зливами та вітром. В селі Яцьківка Лиманського району випав сильний град.

Негода наробила лиха на городах селян. Градом пошкоджені молоді рослини, полуниця і листя плодових дерев. Фото негоди оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці користувач Олександр Беліменко.

Актуально За тиждень до літа у Карпатах випав сніг, а загалом в області оголосили штормове попередження

Такий собі, майже початок літа на Донеччині. Просто зараз,

– написав він.

На Донеччині випав град / Фото з фейсбук-сторінки Олександра Беліменка

Зверніть увагу! Тим часом на викосогір'ї Карпат за тиждень до початку календарного літа на вершині Піп Іван випав сніг.

Де розташоване село Яцьківка