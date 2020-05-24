Непогода на Донбассе: сильный град побил машины и наделал беды на огородах – фото
В Донецкой области 24 мая бурлила мощная непогода с ливнями и ветром. В селе Яцьковка Лиманского района выпал сильный град.
Негода наробила лиха на городах селян. Градом пошкоджені молоді рослини, полуниця і листя плодових дерев. Фото негоди оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці користувач Олександр Беліменко.
Актуально За тиждень до літа у Карпатах випав сніг, а загалом в області оголосили штормове попередження
Такий собі, майже початок літа на Донеччині. Просто зараз,
– написав він.
На Донеччині випав град / Фото з фейсбук-сторінки Олександра Беліменка
Зверніть увагу! Тим часом на викосогір'ї Карпат за тиждень до початку календарного літа на вершині Піп Іван випав сніг.
Де розташоване село Яцьківка
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