Непогода на Донбассе: сильный град побил машины и наделал беды на огородах – фото

В Донецкой области 24 мая бурлила мощная непогода с ливнями и ветром. В селе Яцьковка Лиманского района выпал сильный град.

Негода наробила лиха на городах селян. Градом пошкоджені молоді рослини, полуниця і листя плодових дерев. Фото негоди оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці користувач Олександр Беліменко. Актуально За тиждень до літа у Карпатах випав сніг, а загалом в області оголосили штормове попередження Такий собі, майже початок літа на Донеччині. Просто зараз,

– написав він. На Донеччині випав град / Фото з фейсбук-сторінки Олександра Беліменка Зверніть увагу! Тим часом на викосогір'ї Карпат за тиждень до початку календарного літа на вершині Піп Іван випав сніг. Де розташоване село Яцьківка