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Когда в Украину наконец придет потепление: прогноз синоптиков

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Когда начнется потепление в Украине 2020 - прогноз синоптика
Коли українцям чекати на потепління? / Pinterest

Синоптики ожидают, что дожди и ливни затянутся по всей территории Украины до конца следующей недели. Потепление в Украину придет уже с 27 мая, но оно все еще будет незначительным.

Коли Україні чекати на потепління

Водночас відчутніше тепло прийде в Україну протягом 1 – 7 червня з поступовим підвищенням температури вище 20 градусів. Принаймні такий прогноз оприлюднила українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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В більшості областей України найближчими днями слід очікувати дощі, адже атмосферний фронт із західної частини України поширюється східніше.

Водночас на Донеччині, Дніпропетровщині та Харківщині ще збережеться суха та сонячна погода.

З 1 – 2 червня можна вже чекати на відчутне тепло. Проте не впевнена, чи будуть усі задоволені,
– прогнозує синоптикиня.

Зверніть увагу! Поки Україну заливає дощами, на викосогір'ї Карпат за тиждень до початку календарного літа випав сніг. Фото засніженої вершини гори Піп Іван дивіться за посиланням.

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
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