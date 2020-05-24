Когда в Украину наконец придет потепление: прогноз синоптиков

Синоптики ожидают, что дожди и ливни затянутся по всей территории Украины до конца следующей недели. Потепление в Украину придет уже с 27 мая, но оно все еще будет незначительным.

Коли Україні чекати на потепління Водночас відчутніше тепло прийде в Україну протягом 1 – 7 червня з поступовим підвищенням температури вище 20 градусів. Принаймні такий прогноз оприлюднила українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці. Дивіться також Негода на Донеччині: сильний град побив машини та наробив лиха на городах – фото В більшості областей України найближчими днями слід очікувати дощі, адже атмосферний фронт із західної частини України поширюється східніше. Водночас на Донеччині, Дніпропетровщині та Харківщині ще збережеться суха та сонячна погода. З 1 – 2 червня можна вже чекати на відчутне тепло. Проте не впевнена, чи будуть усі задоволені,

– прогнозує синоптикиня. Зверніть увагу! Поки Україну заливає дощами, на викосогір'ї Карпат за тиждень до початку календарного літа випав сніг. Фото засніженої вершини гори Піп Іван дивіться за посиланням.