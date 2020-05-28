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Україною пронеслася потужна злива з рясним градом: які регіони постраждали – фото, відео

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Негода в Україні: злива з рясним градом пронеслася кількома регіонами
Негода в Україні: злива з рясним градом пронеслася кількома регіонами / АСС

У середу, 27 травня, в декількох регіонах України, здебільшого західних, суттєво погіршилися погодні умови. Зокрема, тут можна було спостерігати шалені зливи, що супроводжувалися градом. У результаті затоплено вулиці та приватні помешкання, а також побито врожай.

Подробиці негоди 27 травня

Погіршення погоди зафіксували у Чернівецькій, Волинській, Тернопільській, Полтавській, Рівненській областях. Відповідні фото та відео користувачі опублікували в соцмережах. Про це повідомляє 24 канал.

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Так, у Збаражі на Тернопільщині град пошкодив городи та посіви на полях. Місцеві жителі розповідають, що окрім опадів, в області вирував потужний вітер і суттєво опустилася температура повітря.

А у Чернівцях через град вулиці вкрило ніби снігом. Місцеві кажуть, що після грози деякі вулиці у центрі міста затопило. Аце спричинило труднощі у пересуванні як пішоходам, так і автомобілям.

Негода в Чернівцях: дивіться відео

 

 

Водночас, мер Чернівців Олексій Каспрук вже заявив, що негода у місті не призвела до критичних наслідків.

Наслідки весняних зливи та граду в Чернівцях (Фото: ACC)

Потужна злива і град пройшли над Чернівцями. Зрозуміло, що є ділянки, які були підтоплені... Злива була достатньо потужною. Є кілька підтоплень в будинках. У першу чергу, зливові мережі, водостічні мережі,
– повідомив Чернівецький міський голова під час включення у фейсбуці. 

Негода в Чернівцях: відео

Град у Чернівцях: відео 

Рясний град також засипав вулиці на Рівненщині. Найбільше постраждали Березний і Гощанський райони. 

Рівне, негода, град, 27 травня, погода
Град, що випав на Рівненщині / Фото: "Типове Рівне"

Жителі Володимир-Волинського та Іваничівського районів Волинської області, зі свого боку, розповідають, що град падав лише кілька хвилин, але встиг пошкодити зародки плодів на деревах.

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Град випав на Волині: відео 

Якою буде погода в Україні 28 травня

На четвер синоптики також прогнозують сильні дощі та грози. Крім того, буде вітряно.

Щоправда. Температура повітря трохи підвищиться. У середньому вона становитиме +15 – +20 градусів.

Найтепліше буде у Луганській і Донецькій областях. А найхолоднішу погоду обіцяють на Київщині та Одещині.

прогноз погоди 28 травня україна синоптик
Прогноз погоди на 28 травня від Укргідрометцентру

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Новини України Волинь Тернопіль Новини Чернівців Рівне Погода Негода в Україні
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