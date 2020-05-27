Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Прогноз погоди на 28 травня: Україну омиють сильні дощі та грози

-
Погода 28 травня 2020 в Україні: яку погоду обіцяє синоптик
Прогноз погоди на 28 травня / Pinterest

Погода в Україні у четвер, 28 травня, буде мокрою та вітряною. Однак температура повітря трохи покращиться. Вдень синоптики обіцяють від +15 до +20 градусів тепла, на Сході від +20 до +25 градусів.

Наталка Діденко у фейсбуці пояснила, що 28 травня з Туреччини в Україну переміститься циклон, який зумовить значні дощі. 

До теми За 5 днів літо: у Карпатах хуртовина і мінусова температура

Синоптики також прогнозують сильні грози та поривчастий вітер 7 – 12 метрів за секунду.

Вдень лише східна частина України, Приазов'я та Крим втримаються від серйозних дощів, можливі незначні опади.

Найтепліше буде у Луганській та Донецькій областях – від +23 до +25 градусів. Найхолоднішу погоду обіцяють на Київщині та Одещині – +15…+17 градусів тепла.

Вночі в Україні буде прохолодніше – від +6 до +12 градусів.

У Києві буде вітряно, холодно та мокро. Вдень – +15…+17 градусів тепла, а вночі – +9…+11 градусів.

Прогноз погоди в містах України на четвер, 28 травня:

Ужгород – +17…+19

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +17…+19

Рівне – +17…+19

Житомир – +17…+19

Вінниця – +16…+18

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +16…+18

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +16…+18

Чернігів – +16…+18

Суми – +16…+18

Полтава – +17…+19

Дніпро – +21…+23

Запоріжжя – +21…+23

Донецьк – +23…+25

Луганськ – +23…+25

Харків – +22…+24

Київ – +15…+17

прогноз погоди 28 травня україна синоптик
Прогноз погоди на 28 травня від Укргідрометцентру

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини України Погода Негода в Україні
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Путін не може більше тягнути
сьогодні , 15:00 Путін не може більше тягнути
Ель Мюрид
Війна за наші голови: хто платить за інформацію?
сьогодні , 11:30 Війна за наші голови: хто платить за інформацію?
Павло Казарін
Формула успіху: аграрії бережуть воду – вода допомагає аграріям
26 травня , 20:01 Формула успіху: аграрії бережуть воду – вода допомагає аграріям