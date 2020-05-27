Прогноз погоди на 28 травня: Україну омиють сильні дощі та грози
Погода в Україні у четвер, 28 травня, буде мокрою та вітряною. Однак температура повітря трохи покращиться. Вдень синоптики обіцяють від +15 до +20 градусів тепла, на Сході від +20 до +25 градусів.
Наталка Діденко у фейсбуці пояснила, що 28 травня з Туреччини в Україну переміститься циклон, який зумовить значні дощі.
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Синоптики також прогнозують сильні грози та поривчастий вітер 7 – 12 метрів за секунду.
Вдень лише східна частина України, Приазов'я та Крим втримаються від серйозних дощів, можливі незначні опади.
Найтепліше буде у Луганській та Донецькій областях – від +23 до +25 градусів. Найхолоднішу погоду обіцяють на Київщині та Одещині – +15…+17 градусів тепла.
Вночі в Україні буде прохолодніше – від +6 до +12 градусів.
У Києві буде вітряно, холодно та мокро. Вдень – +15…+17 градусів тепла, а вночі – +9…+11 градусів.
Прогноз погоди в містах України на четвер, 28 травня:
Ужгород – +17…+19
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +17…+19
Рівне – +17…+19
Житомир – +17…+19
Вінниця – +16…+18
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +16…+18
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +16…+18
Чернігів – +16…+18
Суми – +16…+18
Полтава – +17…+19
Дніпро – +21…+23
Запоріжжя – +21…+23
Донецьк – +23…+25
Луганськ – +23…+25
Харків – +22…+24
Київ – +15…+17