Прогноз погоди на 28 травня: Україну омиють сильні дощі та грози

Синоптики також прогнозують сильні грози та поривчастий вітер 7 – 12 метрів за секунду.

Вдень лише східна частина України, Приазов'я та Крим втримаються від серйозних дощів, можливі незначні опади.

Найтепліше буде у Луганській та Донецькій областях – від +23 до +25 градусів. Найхолоднішу погоду обіцяють на Київщині та Одещині – +15…+17 градусів тепла.

Вночі в Україні буде прохолодніше – від +6 до +12 градусів.

У Києві буде вітряно, холодно та мокро. Вдень – +15…+17 градусів тепла, а вночі – +9…+11 градусів.

Прогноз погоди в містах України на четвер, 28 травня:

Ужгород – +17…+19

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +17…+19

Рівне – +17…+19

Житомир – +17…+19

Вінниця – +16…+18

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +16…+18

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +16…+18

Чернігів – +16…+18

Суми – +16…+18

Полтава – +17…+19

Дніпро – +21…+23

Запоріжжя – +21…+23

Донецьк – +23…+25

Луганськ – +23…+25

Харків – +22…+24

Київ – +15…+17



Прогноз погоди на 28 травня від Укргідрометцентру