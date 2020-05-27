Прогноз погоды на 28 мая: Украину омоют сильные дожди и грозы

Погода в Украине в четверг, 28 мая, будет мокрой и ветреной. Однако температура воздуха немного улучшится. Днем синоптики обещают от +15 до +20 градусов тепла, на Востоке от +20 до +25 градусов.

Наталья Диденко в фейсбуке пояснила, что 28 мая из Турции в Украину переместится циклон, который обусловит значительные дожди.

К теме Через 5 дней лето: в Карпатах метель и минусовая температура

Синоптики также прогнозируют сильные грозы и порывистый ветер 7 – 12 метров в секунду.

Днем только восточная часть Украины, Приазовье и Крым удержатся от серьезных дождей, возможны незначительные осадки.

Теплее всего будет в Луганской и Донецкой областях – от +23 до +25 градусов. Самую холодную погоду обещают в Киевской и Одесской областях - + 15 ... + 17 градусов тепла.

Ночью в Украине будет прохладнее – от +6 до +12 градусов.

В Киеве будет ветрено, холодно и мокро. Днем – +15...+17 градусов тепла, а ночью – +9...+11 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 28 мая:

Ужгород – +17...+19

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +17...+19

Ровно – +17...+19

Житомир – +17...+19

Винница – +16...+18

Одесса – +15...+17

Николаев – +16...+18

Херсон – +19...+21

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +16...+18

Сумы - + 16... + 18

Полтава – +17...+19

Днепр – +21...+23

Запорожье – +21...+23

Донецк – +23...+25

Луганск – +23...+25

Харьков – +22...+24

Киев – +15...+17