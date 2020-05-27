Прогноз погоды на 28 мая: Украину омоют сильные дожди и грозы
Погода в Украине в четверг, 28 мая, будет мокрой и ветреной. Однако температура воздуха немного улучшится. Днем синоптики обещают от +15 до +20 градусов тепла, на Востоке от +20 до +25 градусов.
Наталья Диденко в фейсбуке пояснила, что 28 мая из Турции в Украину переместится циклон, который обусловит значительные дожди.
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Синоптики также прогнозируют сильные грозы и порывистый ветер 7 – 12 метров в секунду.
Днем только восточная часть Украины, Приазовье и Крым удержатся от серьезных дождей, возможны незначительные осадки.
Теплее всего будет в Луганской и Донецкой областях – от +23 до +25 градусов. Самую холодную погоду обещают в Киевской и Одесской областях - + 15 ... + 17 градусов тепла.
Ночью в Украине будет прохладнее – от +6 до +12 градусов.
В Киеве будет ветрено, холодно и мокро. Днем – +15...+17 градусов тепла, а ночью – +9...+11 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 28 мая:
Ужгород – +17...+19
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +17...+19
Ровно – +17...+19
Житомир – +17...+19
Винница – +16...+18
Одесса – +15...+17
Николаев – +16...+18
Херсон – +19...+21
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +16...+18
Сумы - + 16... + 18
Полтава – +17...+19
Днепр – +21...+23
Запорожье – +21...+23
Донецк – +23...+25
Луганск – +23...+25
Харьков – +22...+24
Киев – +15...+17
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