Прогноз погоди на 30 травня: дощі не припиняться, буде ще холодніше
Погода в Україні в суботу, 30 травня, буде дощовою та вітряною, місцями з грозами. На Заході очікується невелике похолодання.
Найтепліше буде на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Там стовпчики термометра піднімуться до +19...+21 градуса. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Сильний вітер очікується в західних, східних областях, а також на Півдні.
Завтра циклон на ім'я Isolde сяде нам на голову і сидітиме, як пізній гість, який ніяк не розуміє натяків позіхаючих господарів,
– розповіла українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
У Києві також литиме дощ, а температура повітря не підніметься вище +16...+18 градусів.
За прогнозами Діденко, потепління прийде в Україну вже наступного тижня.
Прогноз погоди в містах України на суботу 30 травня:
Ужгород – +15…+17
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +14…+16
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +14…+16
Рівне – +14…+16
Житомир – +15…+17
Вінниця – +15…+17
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +16…+18
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +16…+18
Чернігів – +16…+18
Суми – +16…+18
Полтава – +17…+19
Дніпро – +17…+19
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +18…+20
Луганськ – +19…+21
Харків – +19…+21
Київ – +16…+18