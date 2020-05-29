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Прогноз погоди на 30 травня: дощі не припиняться, буде ще холодніше

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Погода 30 травня 2020 в Україні: яку погоду обіцяє синоптик
Якою буде погода 30 травня? / Flickr

Погода в Україні в суботу, 30 травня, буде дощовою та вітряною, місцями з грозами. На Заході очікується невелике похолодання.

Найтепліше буде на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Там стовпчики термометра піднімуться до +19...+21 градуса. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сильний вітер очікується в західних, східних областях, а також на Півдні.

Завтра циклон на ім'я Isolde сяде нам на голову і сидітиме, як пізній гість, який ніяк не розуміє натяків позіхаючих господарів,
– розповіла українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

У Києві також литиме дощ, а температура повітря не підніметься вище +16...+18 градусів.

За прогнозами Діденко, потепління прийде в Україну вже наступного тижня.

Прогноз погоди в містах України на суботу 30 травня:

Ужгород – +15…+17

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +14…+16

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +14…+16

Рівне – +14…+16

Житомир – +15…+17

Вінниця – +15…+17

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +16…+18

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +17…+19

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +16…+18

Чернігів – +16…+18

Суми – +16…+18

Полтава – +17…+19

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +18…+20

Луганськ – +19…+21

Харків – +19…+21

Київ – +16…+18

погода 30 травня
Погода в містах України 30 травня, від Укргідрометцентру

Автор: Емал Набі
Теги: Новини України Погода
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