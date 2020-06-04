У селі Хорли та поблизу Скадовська, що в Херсонській області, 3 червня спостерегли смерчі. Як проаналізували синоптики, величезний водяний вихор є підвидом смерчу – торнадо.

Про незвичне природнє явище, яке пронеслося Херсонщиною, написав на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Харківського регіонального гідрометцентру Ігор Кибальчич.

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Спершу синоптик написав, що велетенський вихор, який зафіксували місцеві мешканці, це – водяний смерч. На фото видно, що вихор почав формуватися над водною поверхнею і потім вже вийшов безпосередньо на узбережжі півострова Горький Кут.

Однак, після аналізу відео і фото, Ігор Кибальчич написав, що смерч мезоциклонного походження – торнадо. Про це зокрема, свідчить обертання материнської хмари і невеликий вторинний вихор, що танцює навколо основної воронки, написав синоптик.

Смерчі на Херсонщині 3 червня / Фото з фейсбук-сторінки Ігоря Кибальчича

Смерчі на Херсонщині – дивіться вражаюче відео

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Лише тиждень тому, 31 травня, величезний смерч спостерегли на Донеччині. Воронка торнадо виривула у Костянтинівському районі, однак не завдала збитків.

Скадовськ і селище Хорли, де спостерегли смерчі – дивіться карту