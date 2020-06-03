На календарі 3 червня, а в Карпатах вирує справжня зима. У високогір'ї продовжує падати сніг і тримається мінусова температура. Сніговий покрив сягає 15 сантиметрів, а подекуди – навіть цілих 40.

Де у Карпатах випав сніг

Гору Піп Іван Чорногірський повністю засипало снігом. Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у фейсбуці пише, що сніг тримається з висоти 1800 метрів до самої вершини, яка сягає 2020,5 метра.

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Станом на ранок 3 березня на горі хмарно, видимість обмежена до 30 метрів, а вітер південно-західний з поривами 12 метрів за секунду. Температура повітря опустилася до -1 градуса, падає дрібний сніг.

Рятувальники відзначають, що сніг на горі Піп Іван Чорногірський свіжий. На вершині випало до 15 сантиметрів снігу, а в заметах – до 30 – 40 сантиметрів.

Користувачі також оприлюднили у мережі фото і відео засніжених Карпат. На них видно, що попри літо, у горах тримається морозяна погода, падає сніг або мокрий сніг.

У Карпатах випав сніг / фото з фейсбука Василя Фіцака

У Карпатах сніжить на початку червня: відео

На Прикарпатті можлива негода

В Івано-Франківській області через негоду оголосили штормове попередження – 1 рівень небезпечності, жовтий, передає ДСНС. Протягом 3 червня в регіоні очікується значний дощ, грози, град та шквали вітру з поривами 15 – 20 метрів за секунду.

Коли в Україну повернеться тепло? Тепле літо прийде в Україну вже 5 червня. Температура повітря з 5 по 15 червня коливатиметься від +23 до +28 градусів. Однак у Карпатах червень буде холодніший – +14...+15 градусів.