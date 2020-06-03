На календаре 3 июня, а в Карпатах бушует настоящая зима. В высокогорье продолжает падать снег и держится минусовая температура. Снежный покров достигает 15 сантиметров, а иногда – даже целых 40.

Где в Карпатах выпал снег

Гору Поп Иван Черногорский полностью засыпало снегом. Черногорский горный поисково-спасательный пост в фейсбуке пишет, что снег держится с высоты 1800 метров до самой вершины, которая составляет 2020,5 метра.

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По состоянию утро 3 марта на горе облачно, видимость ограничена до 30 метров, а ветер юго-западный с порывами 12 метров в секунду. Температура воздуха опустилась до -1 градуса, падает мелкий снег.

Спасатели отмечают, что снег на горе Поп Иван Черногорский свежий. На вершине выпало до 15 сантиметров снега, а в сугробах – до 30 – 40 сантиметров.

Пользователи также обнародовали в сети фото и видео заснеженных Карпат. На них видно, что несмотря на лето, в горах держится морозная погода, падает снег или мокрый снег.

В Карпатах выпал снег / Фото из фейсбука Василия Фицака

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На Прикарпатье возможна непогода

В Ивано-Франковской области из-за непогоды объявили штормовое предупреждение – 1 уровень опасности, желтый, передает ГСЧС. В течение 3 июня в регионе ожидается значительный дождь, грозы, град и шквалы ветра с порывами 15 – 20 метров в секунду.

Когда в Украину вернется тепло? Теплое лето придет в Украину уже 5 июня. Температура воздуха с 5 по 15 июня будет колебаться от +23 до +28 градусов. Однако в Карпатах июнь будет холоднее – +14...+15 градусов.