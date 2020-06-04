В селе Хорлы и вблизи Скадовска, что в Херсонской области, 3 июня наблюдали смерчи. Как проанализировали синоптики, огромный водяной вихрь является подвидом смерча – торнадо.

О необычном природном явлении, которое пронеслось в Херсонщине, написал на своей странице в фейсбуке синоптик Харьковского регионального гидрометцентра Игорь Кибальчич.

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Сначала синоптик написал, что гигантский вихрь, который зафиксировали местные жители, это – водяной смерч. На фото видно, что вихрь начал формироваться над водной поверхностью и затем уже вышел непосредственно на побережье полуострова Горький Кут.

Однако, после анализа видео и фото, Игорь Кибальчич написал, что смерч мезоциклонного происхождения – торнадо. Об этом в частности, свидетельствует вращение материнского облака и небольшой вторичный вихрь, танцующий вокруг основной воронки, написал синоптик.

Смерчи на Херсонщине 3 июня / Фото с фейсбук-страницы Игоря Кибальчича

Смерчи на Херсонщине – смотрите впечатляющее видео

Лишь неделю назад, 31 мая, огромный смерч наблюдали на Донетчине. Воронка торнадо крутилась в Константиновском районе, однако не нанесла ущерба.

Скадовск и поселок Хорлы, где наблюдали смерчи – смотрите карту