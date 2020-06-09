У Тернопільській області зафіксували рідкісне атмосферне явище. Там пройшовся торнадо.

Смерч помітили поблизу села Озерна 9 червня 2020 року. Про це на своїй сторінці у фейсбук написав місцевий мешканець, повідомляє 24 канал.

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Цей нетиповий вихор місцеві встигли зафіксувати на відео. Там добре видно, як смерч вирує у полі. На щастя, торнадо не дістався до села.

"Маєте Техас. Полем йде. Ой, наробить біди", – прокоментував очевидець.

Крім того, схоже явище зафіксували у селі Козлів Козівського району. У коментарях під відео також зазначали, що цього дня таке ж було і в селі Таурів.

Довідка. Смерч або торнадо – це атмосферне явище. Воно супроводжується стрімким вихором, який може сягати 50 кілометрів в довжину та до 10 кілометрів у висоту. Швидкість вітру сягає понад 33 метри на секунду. Смерч витягується від купчасто-дощової хмари до поверхні води або землі.