В Тернопольской области зафиксировали редкостное атмосферное явление. Там прошел торнадо.

Смерч заметили возле села Озерная 9 июня 2020 года. Об этом на своей странице в фейсбук написал местный житель, сообщает 24 канал.

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Этот нетипичный вихрь местные успели зафиксировать на видео. Там хорошо видно, как смерч обрушился на поле. К счастью, торнадо не добралось до села.

"Имеете Техас. По полю идет. Ой, наделает беды", – прокомментировал очевидец.

Кроме того, подобное явление произошло в селе Козлив Козивского района. В комментариях под видео также отмечали, что сегодня похожее было и в селе Таурив.

Справка. Смерч или торнадо – это атмосферное явление. Оно сопровождается стремительным вихрем, который может достигать 50 километров в длину и до 10 километров в высоту. Скорость ветра достигает более 33 метров в секунду. Смерч вытягивается от кучево-дождевого облака к поверхности воды или земли.