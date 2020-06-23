З настанням спеки значно погіршилась ситуація з водопостачанням у Криму. Відтак, обміліли водосховища на півострові. Зокрема, Міжгірне водосховище у Сімферополі до 2014 року було найбільш вмістким з наливних штучних водойм. Однак наразі воно майже без води.

Як пишуть "Крим.Реалії" об'єм водосховища – 50 мільйонів кубометрів. І його запаси майже завжди поповнювалися водою Північно-Кримського каналу.

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Крім цього, раніше Міжгірне водосховище забезпечувало водою населені пункти, розміщені вздовж траси Сімферополь-Євпаторія. Також була можливість подавати воду і в інші райони Сімферополя.

Вода з території України не надходить у водосховище через труби, відтак поповнення запасів можливе тільки внаслідок сильних опадів.



Міжгірне водосховище в Сімферополі / Фото "Крим.Реалії"

Раніше через тунель водосховища 1 мільйон кубометрів води щодоби повністю заповнював чашу водойми, площа водного дзеркала якої становила понад 4 мільйони квадратних кубометрів.

Відновлення роботи водосховища

Відомо, що до 2025 року російська влада Криму планує відновити роботу Міжгірного водосховища. Мовиться про наповнення водойми паводковими водами чотирьох кримських річок: Альми, Салгіра, Качі і Бельбека.

Федеральний бюджет РФ має виділити 25 мільярдів рублів на реконструкцію водосховища.

Синоптики ж прогнозують, що навіть літні опади не допоможуть розв'язати проблему засухи, яка триває в Криму ще з осені 2019 року.



Крим від осені 2019 року потерпає від сильної засухи / Фото "Крим.Реалії"

Що відомо про проблеми з прісною водою в Криму

85% потреб півострова у прісній воді завжди забезпечувала материкова Україна через Північно-Кримський канал. Після анексії Криму у 2014 році Україна водопостачання припинила.

Щодо поновлення водопостачання у Крим заговорили у березні 2020 після призначення прем'єром Дениса Шмигаля . Зокрема, в одному з інтерв'ю він необачно сказав, що воду в Крим потрібно дати . І аргументував це тим, що там живуть українські громадяни, які можуть потерпати від засухи.

Це спричинило протилежні дискусії серед українців. Зрештою, Шмигаль заявив, що поспішив із висловленням , а формат ток-шоу є не зовсім правильним для такої теми.