Масштабна посуха в Криму: у водосховищах півострова закінчуються запаси води – фото
З настанням спеки значно погіршилась ситуація з водопостачанням у Криму. Відтак, обміліли водосховища на півострові. Зокрема, Міжгірне водосховище у Сімферополі до 2014 року було найбільш вмістким з наливних штучних водойм. Однак наразі воно майже без води.
Як пишуть "Крим.Реалії" об'єм водосховища – 50 мільйонів кубометрів. І його запаси майже завжди поповнювалися водою Північно-Кримського каналу.
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Крім цього, раніше Міжгірне водосховище забезпечувало водою населені пункти, розміщені вздовж траси Сімферополь-Євпаторія. Також була можливість подавати воду і в інші райони Сімферополя.
Вода з території України не надходить у водосховище через труби, відтак поповнення запасів можливе тільки внаслідок сильних опадів.
Міжгірне водосховище в Сімферополі / Фото "Крим.Реалії"
Раніше через тунель водосховища 1 мільйон кубометрів води щодоби повністю заповнював чашу водойми, площа водного дзеркала якої становила понад 4 мільйони квадратних кубометрів.
Відновлення роботи водосховища
Відомо, що до 2025 року російська влада Криму планує відновити роботу Міжгірного водосховища. Мовиться про наповнення водойми паводковими водами чотирьох кримських річок: Альми, Салгіра, Качі і Бельбека.
Федеральний бюджет РФ має виділити 25 мільярдів рублів на реконструкцію водосховища.
Синоптики ж прогнозують, що навіть літні опади не допоможуть розв'язати проблему засухи, яка триває в Криму ще з осені 2019 року.
Крим від осені 2019 року потерпає від сильної засухи / Фото "Крим.Реалії"
Що відомо про проблеми з прісною водою в Криму
- 85% потреб півострова у прісній воді завжди забезпечувала материкова Україна через Північно-Кримський канал. Після анексії Криму у 2014 році Україна водопостачання припинила.
- Щодо поновлення водопостачання у Крим заговорили у березні 2020 після призначення прем'єром Дениса Шмигаля. Зокрема, в одному з інтерв'ю він необачно сказав, що воду в Крим потрібно дати. І аргументував це тим, що там живуть українські громадяни, які можуть потерпати від засухи.
- Це спричинило протилежні дискусії серед українців. Зрештою, Шмигаль заявив, що поспішив із висловленням, а формат ток-шоу є не зовсім правильним для такої теми.
- Влітку 2020-го ситуація з воду стала погіршуватися через посушливу зиму. Однак і прем'єр Денис Шмигаль і міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявили, що питання відновлення води в Крим наразі не розглядають. Росія сама повинна вирішувати проблеми окупованих територій.