В липні у Білогірському водосховищі в окупованому Криму повністю пересохла серединна частина. Почалося пересихання цього водосховища лише два місяці тому. Наразі від нього залишилася мала частина, яка примикає до греблі.

Спершу висохла верхня частина Білогірського водосховища, вслід за нею – середня частина. Зазвичай повноводна річка Біюк-Курасу, що його живить, перетворилася на струмінь, повідомляють "Крим.Реалії".

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За інформацією місцевих жителів, такого низького рівня води у цей час року вони ще не бачили.



Річка Біюк-Курасу, що наповнювала водосховище

Ситуація дуже тривожна, водосховище на межі висихання, а це значить, що знищується сформована десятиліттями флора і фауна водойми. Знаю, що зараз там ведеться інтенсивна рибалка,

– повідомив активіст руху Вільний Крим Решад Меметов.

Щодо прокладання "тимчасового" трубопроводу, Меметов зазначає: від цього буде більше збитків, ніж користі. "На цьому тижні військові проклали водогін з Тайганського водосховища на Сімферополь. Тобто, заберуть останні залишки води на потреби кримської столиці".

Він зазначив: восени є всі шанси вперше в історії побачити пересохлими як Білогірське, так і поруч розташоване Тайганське водосховище.

Де розташоване Білогірське водосховище

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