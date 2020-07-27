Чи може Росія напасти на Україну з Криму: відповідь Курта Волкера
Експредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер переконаний, що Російська Федерація навряд чи нападе на Україну з окупованого Криму.
За його словами, РФ має спроможності це зробити, однак, це буде вже занадто драматичний крок. Таку думку він озвучив в інтерв'ю "Крим. Реалії".
До слова Росія втратила шанси нормалізувати анексію Криму, – МЗС України
"Вони докладають величезних зусиль, щоб і досі заперечувати вторгнення в Україну. Якщо вони вирішать робити подальші кроки, цих зусиль може забракнути. Тому, напевно, це навряд чи станеться...", — зазначив Курт Волкер.
Він наголосив, Росія не припиняє окуповувати Донбас і Крим, вбиваючи щотижня українців. Також наголосив на гібридній війні проти України, яка досі триває.
"Все це відбувається у формі насильства, із застосуванням Збройних сил, розвідки, кібератак", – сказав Експредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.
Чутки про напад Росії на Україну з боку Криму: що відомо
- Українська розвідка та чимало західних військових експертів заговорили про нову атаку на Україну з Криму вже у вересні 2020 року під час навчань "Кавказ – 2020".
- Військові можуть захопити греблю на півночі Херсонської області, аби "дозволити воді повернутися в Крим".
- Водночас генерал-лейтенант та екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес вважає, що після Херсона Росія може захопити й Одесу.