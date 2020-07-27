Експредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер переконаний, що Російська Федерація навряд чи нападе на Україну з окупованого Криму.

За його словами, РФ має спроможності це зробити, однак, це буде вже занадто драматичний крок. Таку думку він озвучив в інтерв'ю "Крим. Реалії".

До слова Росія втратила шанси нормалізувати анексію Криму, – МЗС України

"Вони докладають величезних зусиль, щоб і досі заперечувати вторгнення в Україну. Якщо вони вирішать робити подальші кроки, цих зусиль може забракнути. Тому, напевно, це навряд чи станеться...", — зазначив Курт Волкер.

Він наголосив, Росія не припиняє окуповувати Донбас і Крим, вбиваючи щотижня українців. Також наголосив на гібридній війні проти України, яка досі триває.

"Все це відбувається у формі насильства, із застосуванням Збройних сил, розвідки, кібератак", – сказав Експредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Чутки про напад Росії на Україну з боку Криму: що відомо