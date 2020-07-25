У другу річницю Кримської декларації державного секретаря США Майка Помпео міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував американцям за підтримку в питанн Криму. Він висловив переконання, що США ніколи не визнають окупації півострова.

Кримська декларація чітко зафіксувала, що США готові дотримуватися політики не визнання окупації до моменту повного відновлення державного суверенітету України. Про це Дмитро Кулеба написав у своєму твіттері.

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Я щиро вдячний США, які кілька днів тому підтвердили політику невизнання окупації Криму. Вони надіслали Москві чіткий сигнал: незаконна окупація, заснована на військовій силі, ніколи не втримається, вона тимчасова, а тому одного дня завершиться,

– наголосив глава МЗС.

Він висловив переконання, що Москва втратила свої шанси "нормалізувати" незаконну окупацію українського Криму. Водночас міністр знову заговорив про потребу посилювати санкії проти Росії.

"Порушення прав людини й мілітаризація Криму, що зростають, вимагають посилення тиску на Кремль. Потрібно, аби він завершив окупацію та повернув тимчасово окупований півострів Україні", – наголосив Дмитро Кулеба.

Кримська декларація: коротко