Ноу-хау від окупантів: кримчан з українським паспортом штрафують при перетині кордону
Російські прикордонники почали штрафувати кримчан на адмінкордоні з анескованим Кримом. Для того, аби отримати штраф, достатньо показати український, а не російський паспорт.
Окупанти вимагають продемонструвати російський паспорт
При в'їзді до Криму ФСБ вимагає надати російський паспорт. Про це повідомляє Кримська правозахисна група.
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Якщо житель півострова має при собі лише український документ, то окупанти виносять постанову про призначення штрафу. У ФСБ зазначають, що український паспорт при перетині адмінкордону з анексованим Кримом більше не діє. У розпорядженні Кримської правозахисної групи є документ, який підтверджує такі дії росіян.
Жительку Ялти оштрафували на 2 тисячі рублів
Постанову, яку публікують правозахисники, склали на жительку Ялти 20 липня 2020 року. Жінка поверталась додому з Києва через російський пункт пропуску "Перекоп".
Через відсутність російського паспорта, кримчанку півтори години допитував співробітник ФСБ. Після цього її оштрафували на 2 тисячі російських рублів начебто за порушення правил перетину російського кордону.
Фото постанови про призначення штрафу / Фото Кримської правозахисної групи
Кримчанку оштрафували на 2 тисячі рублів / Фото Кримської правозахисної групи