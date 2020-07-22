Російські прикордонники почали штрафувати кримчан на адмінкордоні з анескованим Кримом. Для того, аби отримати штраф, достатньо показати український, а не російський паспорт.

Окупанти вимагають продемонструвати російський паспорт

При в'їзді до Криму ФСБ вимагає надати російський паспорт. Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

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Якщо житель півострова має при собі лише український документ, то окупанти виносять постанову про призначення штрафу. У ФСБ зазначають, що український паспорт при перетині адмінкордону з анексованим Кримом більше не діє. У розпорядженні Кримської правозахисної групи є документ, який підтверджує такі дії росіян.

Жительку Ялти оштрафували на 2 тисячі рублів

Постанову, яку публікують правозахисники, склали на жительку Ялти 20 липня 2020 року. Жінка поверталась додому з Києва через російський пункт пропуску "Перекоп".

Через відсутність російського паспорта, кримчанку півтори години допитував співробітник ФСБ. Після цього її оштрафували на 2 тисячі російських рублів начебто за порушення правил перетину російського кордону.

Зверніть увагу! Такі дії російських окупантів прямо порушують міжнародні норми, зокрема Гаазьку конвенцію, і є примусом до громадянства.



Фото постанови про призначення штрафу / Фото Кримської правозахисної групи



Кримчанку оштрафували на 2 тисячі рублів / Фото Кримської правозахисної групи