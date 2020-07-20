Очільник Кремля Володимир Путін приїхав в анексований Росією Крим та вже виступив з кількома скандальними заявами. Так, він пригадав, як колись спілкувався із Миколою Азаровим і додав, що Україна фактично забирала гроші півострова.

Про це Путін заявив під час спілкування з працівниками суднобудівного заводу в анексованій Керчі. Слова російського президента цитують росЗМІ, передає 24 канал.

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Так, Путін заявив, що "за України все поступово занепадало". Також він розповів, що нібито розмовляв "з останнім прем’єром України, коли були нормальні відносини" (очевидно, що йдеться про Миколу Азарова – 24 канал).

Путін начебто запитував у нього, чому Київ "забирає гроші з Криму?". На це той нібито відповів, що гроші, призначені для півострова, були більше потрібні іншим регіонам України.

Він каже: У нас вибору немає, Крим щось генерує, ми змушені забирати звідти більше, ніж давати, для того, аби підтримувати інші регіони України,

– переказав суть розмови Путін.

Що ще сказав лідер країни-агресора:

Путін сказав, що Україна "не вела навмисну роботу проти Криму", а ці дії були вимушені "через важку економічну ситуацію".

Увага! Насправді, – це черговий прояв російської пропаганди. До та на час анексії Крим був дотаційним регіоном, як і більшість областей України. Так, у 2013 році Крим міг забезпечити свої фінансові потреби на 51,2%.

Що відомо про візит Путіна до Криму: