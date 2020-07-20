Путін звинуватив Україну у занепаді Криму і пригадав свою розмову з Азаровим
Очільник Кремля Володимир Путін приїхав в анексований Росією Крим та вже виступив з кількома скандальними заявами. Так, він пригадав, як колись спілкувався із Миколою Азаровим і додав, що Україна фактично забирала гроші півострова.
Про це Путін заявив під час спілкування з працівниками суднобудівного заводу в анексованій Керчі. Слова російського президента цитують росЗМІ, передає 24 канал.
Головне Путін приїхав до окупованого Криму без дозволу України: МЗС висловило протест
Так, Путін заявив, що "за України все поступово занепадало". Також він розповів, що нібито розмовляв "з останнім прем’єром України, коли були нормальні відносини" (очевидно, що йдеться про Миколу Азарова – 24 канал).
Путін начебто запитував у нього, чому Київ "забирає гроші з Криму?". На це той нібито відповів, що гроші, призначені для півострова, були більше потрібні іншим регіонам України.
Він каже: У нас вибору немає, Крим щось генерує, ми змушені забирати звідти більше, ніж давати, для того, аби підтримувати інші регіони України,
– переказав суть розмови Путін.
Що ще сказав лідер країни-агресора:
- Путін сказав, що Україна "не вела навмисну роботу проти Криму", а ці дії були вимушені "через важку економічну ситуацію".
Що відомо про візит Путіна до Криму:
- Путін приїхав до анексованого Росією Криму 20 липня.
- Там він бере участь в церемонії закладення нових бойових кораблів для військово-морського флоту РФ.
- Міністерство закордонних справ України заявило рішучий протест у зв’язку з цим.
- Українські дипломати вимагають від російської сторони негайно припинити всі міжнародно-протиправні діяння і усунути усі наслідки, які вони спричинили.