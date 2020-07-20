Володимир Путін бере участь в церемонії закладення нових бойових кораблів для військово-морського флоту РФ. Для цього він прибув до анексованого Криму, а саме – до Керчі.

Церемонія відбувається у форматі відеоконференції. Про це на своїй твіттер-сторінці повідомив Дмитро Смирнов, кореспондент російської "Комсомольської правди".

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Що відомо про візит Путіна

20 липня Путін прибув на суднобудівний завод "Залив" в Керчі. Спочатку візит був запланований на 16 липня. Проте через нараду щодо бюджету його довелося відкласти на кілька днів.

За допомогою відеозв'язку президент країни-агресора має вийти на зв'язок з іншими заводами, де також закладають нові кораблі. Це – "Севмаш" у Северодвінську та "Північна верф" у Санкт-Петербурзі.

Владимир Путин приехал в Керчь на закладку новых десантных кораблей pic.twitter.com/aghhHmAhhu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 20, 2020

Варто зазначити: йдеться про початок будівництва вертолітоносців проєкту "Прибій", які можуть брати на борт до 20 гвинтокрилих машин.

Довідка. Закладка корабля – технічна процедура на початку будівництва, початок формування його корпусу на спеціальному майданчику.



Цей процес зазвичай супроводжується урочистим ритуалом за участі представників влади, громадськості та моряків.

Попередній візит Путіна до Криму

Попередній незаконний візит Путіна до окупованого Криму відбувся 18 – 19 березня. Тоді російський президент вручав російські державні нагороди будівельникам Кримського мосту. У відповідь в МЗС України одразу висловили рішучий протест.