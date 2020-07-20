Путін приїхав до окупованого Криму: причина
Володимир Путін бере участь в церемонії закладення нових бойових кораблів для військово-морського флоту РФ. Для цього він прибув до анексованого Криму, а саме – до Керчі.
Церемонія відбувається у форматі відеоконференції. Про це на своїй твіттер-сторінці повідомив Дмитро Смирнов, кореспондент російської "Комсомольської правди".
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Що відомо про візит Путіна
20 липня Путін прибув на суднобудівний завод "Залив" в Керчі. Спочатку візит був запланований на 16 липня. Проте через нараду щодо бюджету його довелося відкласти на кілька днів.
За допомогою відеозв'язку президент країни-агресора має вийти на зв'язок з іншими заводами, де також закладають нові кораблі. Це – "Севмаш" у Северодвінську та "Північна верф" у Санкт-Петербурзі.
Варто зазначити: йдеться про початок будівництва вертолітоносців проєкту "Прибій", які можуть брати на борт до 20 гвинтокрилих машин.
Попередній візит Путіна до Криму
Попередній незаконний візит Путіна до окупованого Криму відбувся 18 – 19 березня. Тоді російський президент вручав російські державні нагороди будівельникам Кримського мосту. У відповідь в МЗС України одразу висловили рішучий протест.