Владимир Путин принимает участие в церемонии закладки новых боевых кораблей для военно-морского флота РФ. Для этого он прибыл в аннексированный Крым, а именно – в Керчь.

Церемония проходит в формате видеоконференции. Об этом на своей твиттер-страничке сообщил Дмитрий Смирнов, корреспондент российской "Комсомольской правды".

Читайте также Путин заявил, что отношения с Украиной испортились не из-за аннексии Крыма

Что известно о визите Путина

20 июля Путин прибыл на судостроительный завод "Залив" в Керчи. Изначально визит был запланирован на 16 июля. Однако из-за совещания относительно бюджета его пришлось отложить на несколько дней.

С помощью видеосвязи президент страны-агрессора должен выйти на связь с другими заводами, где также закладывают новые корабли. Это – "Севмаш" в Северодвинске и "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин приехал в Керчь на закладку новых десантных кораблей pic.twitter.com/aghhHmAhhu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 20, 2020

Стоит отметить: речь идет о начале строительства вертолетоносцев проекта "Прибой", которые могут брать на борт до 20 винтокрылых машин.

Справка. Закладка корабля – техническая процедура начала строительства, начало формирования его корпуса на специальной площадке.



Этот процесс обычно сопровождается торжественным ритуалом с участием представителей власти, общественности и моряков.

Предыдущий визит Путина в Крым

Предыдущий незаконный визит Путина в оккупированный Крым состоялся 18 – 19 марта. Тогда российский президент вручал российские государственные награды строителям Крымского моста. В ответ в МИД Украины сразу выразили решительный протест.