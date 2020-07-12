Путин заявил, что отношения с Украиной испортились не из аннексии Крыма
Владимир Путин в очередной раз оправдывает незаконную аннексию украинского полуострова и называет события 2014 года "переворотом". Отмечает: захват украинской территории не испортил отношений, все началось раньше.
Ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с присоединением Крыма к России. Так считает Путин и заявил об этом в эфире телеканала "Россия-1", пишет "ТАСС".
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То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано ... Сначала произошел государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ними разошлись,
– сказал Путин.
Отметим, эта мантра о якобы "государственном перевороте", не нова, российская пропаганда пользуется нею с первых дней оккупации Крыма. Как и следующим высказыванием о якобы "возвращение в состав России": "Только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот", – продолжил Путин.
Президент России напоследок выразил уверенность, что "эта пена (негатив в отношениях двух стран – примечание ТАСС) рано или поздно спадет".
Присоединение Крыма к России:
- В феврале 2014 в Крыму вооруженные российские военные захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченский паромную переправу и блокировали действия украинских войск.
- 16 марта 2014 на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова: его не признали международные организации, которых к слову, "на волеизъявление" не пустили.
- Россия включила Крым в свой состав, сепаратистов, которые помогали это провести, а это в том числе и прокурор Крыма Наталья Поклонская, наградили государственными наградами.
- Украина, ЕС и США не признали результатов голосования.
- В Кремле категорически отказываются обсуждать аннексию Крыма. Мол, "это вопрос закрыт навсегда".
- Из-за аннексии Крыма ведущие страны мира ввели санкции против России, ее политиков и ведущих бизнесменов.