Владимир Путин в очередной раз оправдывает незаконную аннексию украинского полуострова и называет события 2014 года "переворотом". Отмечает: захват украинской территории не испортил отношений, все началось раньше.

Ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с присоединением Крыма к России. Так считает Путин и заявил об этом в эфире телеканала "Россия-1", пишет "ТАСС".

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То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано ... Сначала произошел государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ними разошлись,

– сказал Путин.

Отметим, эта мантра о якобы "государственном перевороте", не нова, российская пропаганда пользуется нею с первых дней оккупации Крыма. Как и следующим высказыванием о якобы "возвращение в состав России": "Только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот", – продолжил Путин.

Президент России напоследок выразил уверенность, что "эта пена (негатив в отношениях двух стран – примечание ТАСС) рано или поздно спадет".

Расставляем акценты. Захват Крымского полуострова армией РФ началось 20 февраля 2014. Тогда на остров зашли так называемые "зеленые человечки" – военные РФ без опознавательных знаков. В это время на посту Президента Украины находился Виктор Янукович. Этот факт опровергает заявления российских властей, согласно которым процесс "возвращения" Крыма России начался 22 февраля 2014 года и был вызван повалом режима Януковича.

Присоединение Крыма к России: