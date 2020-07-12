Путін заявив, що стосунки з Україною зіпсувалися не через анексію Криму
Володимир Путін вкотре виправдовує незаконну анексію українського півострова та називає події 2014 року "переворотом". Зазначає: захоплення української території не зіпсувало стосунків, все почалося раніше.
Погіршення відносин Москви і Києва не пов'язане з приєднанням Криму до Росії. Так вважає Путін і заявив про це в ефірі телеканалу "Росія-1", пише "ТАСС".
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Те, що у нас відносини зіпсувалися з Україною, з Кримом в принципі не пов'язано… Спочатку стався державний переворот і захоплення влади, і з цього моменту наші погляди і шляхи з керівництвом України стали діаметрально протилежними, і ми з ними розійшлися,
– сказав Путін.
Зазначимо, ця мантра нібито про "державницький переворот", не є новою, російська пропаганда послуговується нею з перших днів окупації Криму. Як і наступним висловом про нібито "повернення до складу Росії": "Тільки після цього Крим повернувся до складу Росії, а не навпаки", – продовжив Путін.
Президент Росії наостанок висловив упевненість, що "ця піна (негатив у відносинах двох країн – примітка ТАСС) рано чи пізно спаде".
Анексія Криму Росією:
- У лютому 2014 в Криму озброєні російські військові захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу та блокували дії українських військ.
- 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова: його не визнали міжнародні організації, яких до слова, "на волевиявлення" не пустили.
- Росія включила Крим до свого складу, сепаратистів, які допомагали це провести, а це зокрема і прокурорка Криму Наталія Поклонська, нагородили державними відзнаками.
- Україна, ЄС та США не визнали результатів голосування.
- У Кремлі категорично відмовляються обговорювати анексію Криму. Мовляв, "це питання закрите назавжди".
- Через анексію Криму провідні країни світу запровадили санкції проти Росії, її політиків та провідних бізнесменів.