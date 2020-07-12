Володимир Путін вкотре виправдовує незаконну анексію українського півострова та називає події 2014 року "переворотом". Зазначає: захоплення української території не зіпсувало стосунків, все почалося раніше.

Погіршення відносин Москви і Києва не пов'язане з приєднанням Криму до Росії. Так вважає Путін і заявив про це в ефірі телеканалу "Росія-1", пише "ТАСС".

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Те, що у нас відносини зіпсувалися з Україною, з Кримом в принципі не пов'язано… Спочатку стався державний переворот і захоплення влади, і з цього моменту наші погляди і шляхи з керівництвом України стали діаметрально протилежними, і ми з ними розійшлися,

– сказав Путін.

Зазначимо, ця мантра нібито про "державницький переворот", не є новою, російська пропаганда послуговується нею з перших днів окупації Криму. Як і наступним висловом про нібито "повернення до складу Росії": "Тільки після цього Крим повернувся до складу Росії, а не навпаки", – продовжив Путін.

Президент Росії наостанок висловив упевненість, що "ця піна (негатив у відносинах двох країн – примітка ТАСС) рано чи пізно спаде".

Розставляємо акценти. Захоплення Кримського півострова армією РФ розпочалося 20 лютого 2014. Тоді на острів зайшли так звані "зелені чоловічки" – військові РФ без розпізнавальних знаків. У цей час на посаді Президента України перебував Віктор Янукович. Цей факт спростовує заяви російської влади, згідно з якими процес "повернення" Криму Росії розпочався 22 лютого 2014 та був спричинений повалом режиму Януковича.

Анексія Криму Росією: