Путін знову зібрався до анексованого Криму: що відомо
Президент Російської Федерації відвідає анексований Крим. Незаконний візит запланований на 16 липня.
Про майбутню незаконну поїдку Путіна до окупованого Криму повідомив пресскретар Дмитро Пєсков, пише Інтерфакс-Україна.
До теми Путін заявив, що стосунки з Україною зіпсувалися не через анексію Криму
Лідер держави-агресорки візьме участь у церемонії закладки бойових кораблів для ВМФ на суднобудівному заводі Залив у Керчі.
Наразі в українському МЗС не відреагували на майбутній візит Володимира Путіна.
Коли Путін востаннє був у Криму
Попередній незаконний візит лідера Кремля був 18 – 19 березня. Тоді Путін вручав російські державні нагороди будівельникам Кримського мосту.
У МЗС України одразу висловили рішучий протест через візит Володимира Путіна в окупований Крим. Це грубе порушення російською стороною державного суверенітету України, а також нехтування всіма міжнародними нормами та принципами.
Анексія Криму Росією: що відомо
- Взимку 2014 в Криму озброєні російські військові захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу та блокували дії українських військ.
- 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова.
- Росія включила Крим до свого складу.
- Україна, ЄС та США не визнали результатів голосування.
- У Кремлі категорично відмовляються обговорювати анексію Криму. Мовляв, це питання "закрите назавжди".
- Через анексію Криму провідні країни світу запровадили санкції проти РФ.
- Україна не вимагатиме від РФ компенсацій через анексію, бо це зашкодить стратегії, на якій наполягає наша держава.
- Загалом в уряді вже працюють над планом деокупації Криму та створення міжнародного майданчика для вирішення цього питання.