Президент Російської Федерації відвідає анексований Крим. Незаконний візит запланований на 16 липня.

Про майбутню незаконну поїдку Путіна до окупованого Криму повідомив пресскретар Дмитро Пєсков, пише Інтерфакс-Україна.

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Лідер держави-агресорки візьме участь у церемонії закладки бойових кораблів для ВМФ на суднобудівному заводі Залив у Керчі.

Наразі в українському МЗС не відреагували на майбутній візит Володимира Путіна.

Коли Путін востаннє був у Криму

Попередній незаконний візит лідера Кремля був 18 – 19 березня. Тоді Путін вручав російські державні нагороди будівельникам Кримського мосту.

У МЗС України одразу висловили рішучий протест через візит Володимира Путіна в окупований Крим. Це грубе порушення російською стороною державного суверенітету України, а також нехтування всіма міжнародними нормами та принципами.

Анексія Криму Росією: що відомо