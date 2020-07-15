Путин снова собрался в аннексированный Крым: что известно
Президент Российской Федерации посетит аннексированный Крым. Незаконный визит запланирован на 16 июля.
О предстоящей незаконной поездке Путина в оккупированный Крым сообщил прес-скретарь Дмитрий Песков, пишет Интерфакс-Украина.
К теме Путин заявил, что отношения с Украиной испортились не из-за аннексии Крыма
Лидер государства-агрессора примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ на судостроительном заводе Залив в Керчи.
Пока что в украинском МИД не отреагировали на предстоящий визит Владимира Путина.
Когда Путин последний раз был в Крыму
Предыдущий незаконный визит лидера Кремля был 18 – 19 марта. Тогда Путин вручил российские государственные награды строителям Крымского моста.
В МИД Украины сразу выразили решительный протест из-за визита Владимира Путина в оккупированный Крым. Это грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета Украины, а также пренебрежение всеми международными нормами и принципами.
Аннексия Крыма Россией: что известно
- Зимой 2014 в Крыму вооруженные российские военные захватили здание Верховной Рады Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу и блокировали действия украинских войск.
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова.
- Россия включила Крым в свой состав.
- Украина, ЕС и США не признали результатов голосования.
- В Кремле категорически отказываются обсуждать аннексию Крыма. Мол, этот вопрос "закрыт навсегда".
- Из-за аннексии Крыма ведущие страны мира ввели санкции против РФ.
- Украина не будет требовать от РФ компенсацию из-за аннексии, потому что это повредит стратегии, на которой настаивает наше государство.
- В целом в правительстве уже работают над планом деоккупации Крыма и созданием международной площадки для решения этого вопроса.