Президент Российской Федерации посетит аннексированный Крым. Незаконный визит запланирован на 16 июля.

О предстоящей незаконной поездке Путина в оккупированный Крым сообщил прес-скретарь Дмитрий Песков, пишет Интерфакс-Украина.

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Лидер государства-агрессора примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ на судостроительном заводе Залив в Керчи.

Пока что в украинском МИД не отреагировали на предстоящий визит Владимира Путина.

Когда Путин последний раз был в Крыму

Предыдущий незаконный визит лидера Кремля был 18 – 19 марта. Тогда Путин вручил российские государственные награды строителям Крымского моста.

В МИД Украины сразу выразили решительный протест из-за визита Владимира Путина в оккупированный Крым. Это грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета Украины, а также пренебрежение всеми международными нормами и принципами.

Аннексия Крыма Россией: что известно