Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Там також показали кадри наслідків.
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Які наслідки атаки на Житомир
Уночі внаслідок російських обстрілів у Житомирі виникли пожежі за різними адресами.
Рятувальники оперативно прибули на місце події. Горіли складська будівля та суха трава. Також пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі будівлі та автівки,
– ідеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждала одна особа. У неї діагностували гостру реакцію на стрес. Згідно з оприлюдненою інформацією, рятувальники вже ліквідували загоряння.
Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Наслідки нічної атаки на Житомир / Фото ДСНС
Нагадаємо, вибухи у місті пролунали орієнтовно о 00:40. Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили: на Житомир рухаються російські безпілотники. Також про роботу сил протиповітряної оборони інформували й в Київській області.