Путин обвинил Украину в упадке Крыма и вспомнил свой разговор с Азаровым
Глава Кремля Владимир Путин приехал в аннексированный Россией Крым и уже выступил с несколькими скандальными заявлениями. Так, он вспомнил, как когда-то общался с Николаем Азаровым и добавил, что Украина фактически забирала деньги полуострова.
Об этом Путин заявил во время общения с работниками судостроительного завода в аннексированной Керчи. Слова российского президента цитируют росСМИ, передает 24 канал.
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Так, Путин заявил, что "при Украине все постепенно приходило в упадок". Также он рассказал, что якобы разговаривал "с последним премьером Украины, когда были нормальные отношения" (очевидно, что речь идет о Николае Азарове – 24 канал).
Путин вроде спрашивал у него, почему Киев "забирает деньги из Крыма?". На это тот якобы ответил, что деньги, предназначенные для полуострова, были больше нужны другим регионам Украины.
Он говорит: У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать больше, чем давать, для того, чтобы поддерживать другие регионы Украины,
– пересказал суть разговора Путин.
Что еще сказал лидер страны-агрессора:
- Путин сказал, что Украина "не вела преднамеренную работу против Крыма", а эти действия были вынужденными "из-за тяжелой экономической ситуации".
Что известно о визите Путина в Крым:
- Путин приехал в аннексированный Россией Крым 20 июля.
- Там он участвует в церемонии закладки новых боевых кораблей для Военно-морского флота РФ.
- Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест в связи с этим.
- Украинские дипломаты требуют от российской стороны немедленно прекратить все международно-противоправные деяния и устранить все последствия, которые они повлекли.