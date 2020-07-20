Глава Кремля Владимир Путин приехал в аннексированный Россией Крым и уже выступил с несколькими скандальными заявлениями. Так, он вспомнил, как когда-то общался с Николаем Азаровым и добавил, что Украина фактически забирала деньги полуострова.

Об этом Путин заявил во время общения с работниками судостроительного завода в аннексированной Керчи. Слова российского президента цитируют росСМИ, передает 24 канал.

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Так, Путин заявил, что "при Украине все постепенно приходило в упадок". Также он рассказал, что якобы разговаривал "с последним премьером Украины, когда были нормальные отношения" (очевидно, что речь идет о Николае Азарове – 24 канал).

Путин вроде спрашивал у него, почему Киев "забирает деньги из Крыма?". На это тот якобы ответил, что деньги, предназначенные для полуострова, были больше нужны другим регионам Украины.

Он говорит: У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать больше, чем давать, для того, чтобы поддерживать другие регионы Украины,

– пересказал суть разговора Путин.

Что еще сказал лидер страны-агрессора:

Путин сказал, что Украина "не вела преднамеренную работу против Крыма", а эти действия были вынужденными "из-за тяжелой экономической ситуации".

Внимание! На самом деле, – это очередное проявление российской пропаганды. До и во время аннексии Крым был дотационным регионом, как и большинство областей Украины. Так, в 2013 году Крым мог обеспечить свои финансовые потребности на 51,2%.

Что известно о визите Путина в Крым: