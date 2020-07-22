Российские пограничники начали штрафовать крымчан на админгранице с аннексированным Крымом. Для того, чтобы получить штраф, достаточно показать украинский, а не российский паспорт.

Оккупанты требуют продемонстрировать российский паспорт

При въезде в Крым ФСБ требует предоставить российский паспорт. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

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Если житель полуострова имеет при себе только украинский документ, то оккупанты выносят постановление о назначении штрафа. В ФСБ отмечают, что украинский паспорт при пересечении админграницы с аннексированным Крымом больше не действует. В распоряжении Крымской правозащитной группы есть документ, подтверждающий такие действия россиян.

Жительницу Ялты оштрафовали на 2000 рублей

Постановление, которое публикуют правозащитники, составили на жительницу Ялты 20 июля 2020. Женщина возвращалась домой из Киева через российский пункт пропуска "Перекоп".

Из-за отсутствия российского паспорта, крымчанку полтора часа допрашивал сотрудник ФСБ. После этого ее оштрафовали на 2000 российских рублей якобы за нарушение правил пересечения российской границы.

Обратите внимание! Такие действия российских оккупантов прямо нарушают международные нормы, в частности Гаагскую конвенцию, и являются принуждением к гражданству.



Фото постановления о назначении штрафа / Фото Крымской правозащитной группы

Крымчанку оштрафовали на 2000 рублей / Фото Крымской правозащитной группы