Во вторую годовщину Крымской декларации государственного секретаря США Майка Помпео министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил американцев за поддержку в вопросе Крыма. Он выразил убеждение, что США никогда не признают оккупацию полуострова.

Крымская декларация четко зафиксировала, что США готовы придерживаться политики непризнания оккупации до момента полного восстановления государственного суверенитета Украины. Об этом Дмитрий Кулеба написал в своем твиттере.

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Я искренне благодарен США, которые несколько дней назад подтвердили политику непризнания оккупации Крыма. Они прислали Москве четкий сигнал: незаконная оккупация, основанная на военной силе, никогда не удержится, она временная, а потому однажды завершится,

– подчеркнул глава МИД.

Он выразил убеждение, что Москва потеряла свои шансы "нормализовать" незаконную оккупацию украинского Крыма. В то же время министр снова заговорил о необходимости усиливать санкции против России.

"Нарушения прав человека и растущая милитаризация Крыма требуют усиления давления на Кремль. Нужно, чтобы он завершил оккупацию и вернул временно оккупированный полуостров Украине", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Крымская декларация: коротко