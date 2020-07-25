Россия потеряла шансы нормализовать аннексию Крыма, – МИД Украины
Во вторую годовщину Крымской декларации государственного секретаря США Майка Помпео министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил американцев за поддержку в вопросе Крыма. Он выразил убеждение, что США никогда не признают оккупацию полуострова.
Крымская декларация четко зафиксировала, что США готовы придерживаться политики непризнания оккупации до момента полного восстановления государственного суверенитета Украины. Об этом Дмитрий Кулеба написал в своем твиттере.
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Я искренне благодарен США, которые несколько дней назад подтвердили политику непризнания оккупации Крыма. Они прислали Москве четкий сигнал: незаконная оккупация, основанная на военной силе, никогда не удержится, она временная, а потому однажды завершится,
– подчеркнул глава МИД.
Он выразил убеждение, что Москва потеряла свои шансы "нормализовать" незаконную оккупацию украинского Крыма. В то же время министр снова заговорил о необходимости усиливать санкции против России.
"Нарушения прав человека и растущая милитаризация Крыма требуют усиления давления на Кремль. Нужно, чтобы он завершил оккупацию и вернул временно оккупированный полуостров Украине", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Крымская декларация: коротко
- Это документ в форме заявления госсекретаря США Майк Помпео. В нем госсекретарь говорит о непризнании аннексии Россией украинского Крыма.
- В Госдепе приравняли документ к декларации Веллеса – документу, которым в 1940 году США осудили оккупацию Советским Союзом стран Балтии.
- Крымскую декларацию поддержали Германия, Британия, Польша, страны Балтии, Евросоюз и еще много других стран. Среди них есть даже Италия, которая во многих вопросах выступает союзником России.