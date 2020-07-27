Экс-представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер убежден, что Российская Федерация вряд ли нападет на Украину из оккупированного Крыма.

По его словам, у РФ есть возможность это сделать, однако, это будет уже слишком драматическим шагом. Такое мнение он озвучил в интервью "Крым. Реалии".

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"Они прилагают огромные усилия, чтобы до сих пор отрицать вторжение в Украину. Если они решат делать дальнейшие шаги, этих усилий может не хватить. Поэтому, наверное, это вряд ли произойдет...", — отметил Курт Волкер.

Он подчеркнул, Россия не прекращает оккупировать Донбасс и Крым, убивая еженедельно украинцев. Также отметил гибридную войну против Украины, которая до сих пор продолжается.

"Все это происходит в форме насилия, с применением Вооруженных сил, разведки, кибератак", – сказал экс-представитель Государственного департамента США по вопросам Украины.

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