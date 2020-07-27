Может ли Россия напасть на Украину из Крыма: ответ Курта Волкера
Экс-представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер убежден, что Российская Федерация вряд ли нападет на Украину из оккупированного Крыма.
По его словам, у РФ есть возможность это сделать, однако, это будет уже слишком драматическим шагом. Такое мнение он озвучил в интервью "Крым. Реалии".
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"Они прилагают огромные усилия, чтобы до сих пор отрицать вторжение в Украину. Если они решат делать дальнейшие шаги, этих усилий может не хватить. Поэтому, наверное, это вряд ли произойдет...", — отметил Курт Волкер.
Он подчеркнул, Россия не прекращает оккупировать Донбасс и Крым, убивая еженедельно украинцев. Также отметил гибридную войну против Украины, которая до сих пор продолжается.
"Все это происходит в форме насилия, с применением Вооруженных сил, разведки, кибератак", – сказал экс-представитель Государственного департамента США по вопросам Украины.
Слухи о нападении России на Украину со стороны Крыма: что известно
- Украинская разведка и немало западных военных экспертов заговорили о новой атаке на Украину из Крыма уже в сентябре 2020 года во время учений "Кавказ – 2020".
- Военные могут захватить плотину на севере Херсонской области, чтобы "позволить воде вернуться в Крым".
- В то же время генерал-лейтенант и экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что после Херсона Россия может захватить и Одессу.